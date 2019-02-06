Среда, 6 Февраля 2019 10:31

АрмИнфо.Грузия удовлетворила ходатайство генеральной прокуратуры Армении об экстрадиции двух фигурантов дела о перестрелке в центре Еревана в 2017 году. Об этом сообщает пресс- служба генеральной прокуратуры Армении.

Напомним, что в сентябре 2017 года у гостиницы "Туфенкян" возле Площади республики в центре Еревана произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб и один был ранен. В Следственном комитете РА было возбуждено дело по трем статьям: "убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей", "покушение на убийство", "незаконное хранение оружия". Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное заключение. Ранение в результате стрельбы получил криминальный авторитет Ваагн Абгарян, а погибший Гагик Мовсисян входил в его ближайшее окружение. Один из обвиняемых по делу - Рафик Хачатрян был задержан по горячим следам, еще двоих - Альберта Блбуляна и Армена Карадавидова объявили в розыск.

"Правоохранительные органы Грузии удовлетворили ходатайство генеральной прокуратуры Армении о передаче Карадавидова и Блбуляна армянской стороне для уголовного преследования. Они были экстрадированы 5 февраля", - говорится в сообщении, размещенном на сайте генеральной прокуратуры РА. В ведомстве добавили, что Блбулян и Карадавидов были обнаружены на территории Грузии в конце октября 2017 года.