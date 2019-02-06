Среда, 6 Февраля 2019 10:30

АрмИнфо. В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.Как передает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, 6-го февраля по положению на 08.00 для грузовых автомобилей с прицепом закрыт перевал Варденяц, а для легковых он труднопроходим.

Также труднопроходима дорога Сотк-Карвачар. На автодороге Горис-Сисиан и участках "Зангер", "Мегру сар" Сюникской области местами наблюдается гололедица. МЧС в очередной раз призывает водителей пользоваться исключительно зимними шинами.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда- Ларс открыта для всех видов автомобилей.

В тоже время Центр управления кризисными ситуациями МЧС России сообщает, что на российском участке границы наблюдается скопление автомобилей.