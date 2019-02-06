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 Среда, 6 Февраля 2019 10:25
Александр Аванесов

Температура воздуха в Армении повысится на 8-10 градусов

Температура воздуха в Армении повысится на 8-10 градусов

АрмИнфо.На территории Армении 6-го и 7-го февраля ожидается погода без осадков, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Согласно источнику, 8-9 февраля в большинстве регионов, 10-го в областях Лори, Тавуш, Сюник и в Республике Арцах ожидаются осадки, в горных районах - в виде снега, в долинах и предгорьях - в виде дождя. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Ночью 7-го и 8-го февраля температура воздуха повысится на 8-10 градусов, днем - на 3-4

градуса. В Ереване 6-го, 7-го и 10-го февраля ожидается погода без осадков. 8-го и 9-го февраля прогнозируется слабый дождь.

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