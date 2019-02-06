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АрмИнфо. Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение учредить национальный день памяти геноцида армян 24 апреля. Об этом, как передает ТАСС, он заявил накануне, выступая на ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций во Франции.
По словам президента, Франция "с 1915 года называет геноцид тем, чем он является: преступлением против человечности, против цивилизации, которое в 2001 году после долгой битвы было признано таковым по закону". В связи с этим, отметил Макрон, "в ближайшие недели пройдет национальный день памяти геноцида армян 24 апреля".
"История французских армян - это история Франции. И поскольку геноцид армян - часть нашей памяти, его память должна почитаться в нашей республике. Как вы, вместе с вами, я изо всех сил буду бороться с любыми формами отрицания, которое оскорбляет память усопших и достоинство живых", - добавил он.
"Сейчас один глава государства, президент Турции, не разделяет... видение Франции и наши ценности в данном контексте", - заявил Макрон. Он подчеркнул, что "президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган - это не весь турецкий народ", и пообещал продолжать диалог с целью донести исторические факты. "И сегодня, в то время, когда мы проводим форум мира, я вам говорю совершенно отчетливо... полная ответственность президента французской республики заключается в том, чтобы пригласить президента Турции [к диалогу]", - заключил Макрон. 24 апреля ежегодно в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян. В этот день в 1915 году началась депортации представителей армянской интеллигенции из Константинополя (Османская империя). Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны (1914-1918). Франция официально признала геноцид 29 января 2001 года
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|Представители АРФД провели встречу с послом Российской Федерации
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|<Мульти групп> опровергает Полицию Армении
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|Эксперт: Встречи лидеров Армении и Азербайджана нацелены на восстановление Минского процесса
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|Военный эксперт: Закупка Арменией Су-30СМ подтолкнет Азербайджан к ответным мерам
|Гражданин АР, отбывший срок в арцахской тюрьме, освобожден
|Банк ВТБ (Армения) отныне имеет банкомат и на территории аэропорта "Звартноц"
|Иранист: Предстоящий визит Пашиняна в Иран - свидетельство намерения Еревана продолжить углублять партнерство с Тегераном
|Мнацаканян в Мюнхене примет участие в Конференции по безопасности
|Депутат от блока "Мой шаг" : Арцах был вытеснен из переговоров по вине Кочаряна
|Гриша Тамразян назначен заместителем министра образования и науки Армении
|Вопросы армяно-египетского сотрудничества обсудили Арарат Мирзоян и Баха Эль Дин Бахгат Дисуки
|Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении коснулась визита в РА группы журналистов из азербайджанского агентства Turan
|МИД Армении проинформировано о блокировке сайтов ряда армянских СМИ в России
|Ереван отреагировал на снятие запрета со стороны Израиля на экспорт беспилотников Баку
|В ЗАО "ЮКЖД" продолжается модернизация подвижного состава
|Министр образования Армении с послом России в РА обсудил перспективы сотрудничества
|Арам Атешян и представитель ААЦ в Ватикане Хажак Барсамян встретились с министром иностранных дел Турции
|Офис Омбудсмена Армении обнаружил ряд нарушений в медцентре для душевнобольных "Дзорак"
|Freedom House: События, произошедшие в Армении в 2018 году были результатом исключительно внутренних процессов
|Минобороны Израиля вновь разрешило компании Aeronautics Defense Systems (ADS) поставлять беспилотники Азербайджану
|На полигонах Камхуд и Алагяз российской военной базы в Армении началась модульная подготовка мотострелковых рот
|Григорий Карасин: Быстрых прорывов не ожидайте
|Апелляционный суд обнародует решение о мере пресечения Робeрта Кочаряна 7 февраля
|Министерство здравоохранения: В Армении недавно был зарегистрирован случай смерти от гриппа типа А
|СК Армении ищет человека, среди белого дня похитившего водонагреватель с одной из улиц Еревана
|Компания "Араратцемент" злостно уклонялась от уплаты налогов
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 5-го февраля
|С 5-го по 9-ое февраля температура воздуха в Армении повысится на 5-6 градусов
|В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
|Представители Омбудсмена Армении посетили объявившего голодовку пожизненно осужденного
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|Источник: Замминистра экономического развития и инвестиций Армении подал заявление об уходе, он был "разочарован"
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|Лилит Макунц: Практика <самопремирования> в госструктурах должна исчезнуть
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