Среда, 6 Февраля 2019 10:25

АрмИнфо. Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение учредить национальный день памяти геноцида армян 24 апреля. Об этом, как передает ТАСС, он заявил накануне, выступая на ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций во Франции.

По словам президента, Франция "с 1915 года называет геноцид тем, чем он является: преступлением против человечности, против цивилизации, которое в 2001 году после долгой битвы было признано таковым по закону". В связи с этим, отметил Макрон, "в ближайшие недели пройдет национальный день памяти геноцида армян 24 апреля".

"История французских армян - это история Франции. И поскольку геноцид армян - часть нашей памяти, его память должна почитаться в нашей республике. Как вы, вместе с вами, я изо всех сил буду бороться с любыми формами отрицания, которое оскорбляет память усопших и достоинство живых", - добавил он.

"Сейчас один глава государства, президент Турции, не разделяет... видение Франции и наши ценности в данном контексте", - заявил Макрон. Он подчеркнул, что "президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган - это не весь турецкий народ", и пообещал продолжать диалог с целью донести исторические факты. "И сегодня, в то время, когда мы проводим форум мира, я вам говорю совершенно отчетливо... полная ответственность президента французской республики заключается в том, чтобы пригласить президента Турции [к диалогу]", - заключил Макрон. 24 апреля ежегодно в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян. В этот день в 1915 году началась депортации представителей армянской интеллигенции из Константинополя (Османская империя). Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны (1914-1918). Франция официально признала геноцид 29 января 2001 года