Среда, 6 Февраля 2019 10:24

АрмИнфо. Национальная служба сейсмической защиты Армении зафиксировала землетрясение в Азербайджане, которое ощутили и в Арцахе.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС РА, землетрясение произошло 5-го февраля в 23.31 по местному времени. Подземные толчки магнитудой 4.3 отмечены в 2-х километрах к северу-западу от азербайджанского города Шамахи. Очаг залегал на глубине 10 км, сила толчков в эпицентре составила 6-7 баллов.

Землетрясение ощущалось и в Арцахе - Степанакерте, Шуши и Гадруте, где сила подземных толчков составила 3 балла.