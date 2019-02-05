Вторник, 5 Февраля 2019 19:29

АрмИнфо.Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов считает, что причиной пожара в Астане, при котором погибли пятеро детей, стала неисправность печного отопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы возбудили уголовное дело по факту происшествия. Необходимо провести экспертизу. (...) Причиной (возникновения пожара) послужило печное отопление», - сказал Калмуханбет Касымов журналистам по завершению заседания Правительства РК.

По его словам, это предварительная причина, а точная станет известна по итогам экспертизы. Журналисты задали вопрос министру, могут ли «возбудить уголовное дело в отношении родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».

Глава МВД ответил отрицательно. «Ну, какие здесь родительские обязанности? Я думаю, здесь не тот случай. (...) Нет, мы возбудили по факту, потому что надо проводить экспертизу. Мы хотим установить причины пожара», - заключил он.

Ранее на заседании Правительства глава МВД РК сказал, что предварительная причина пожара - нарушения требований пожарной безопасности. «Дети остались без присмотра. Пожарные службы прибыли в течение 7 минут, скорая помощь также прибыла вовремя, но возможности оказать помощь уже не было», - пояснил Калмуханбет Касымов.

Напомним, 4 февраля в 2 часа 34 минуты на центральный пункт пожарной связи «101» поступило сообщение о том, что горит хозяйственная постройка по адресу: ЖМ «Коктал-1», ул. Шынгыстау, 5. Сообщение поступило от соседей. В ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых детей - девочек 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Причина пожара устанавливается, на месте работает испытательная пожарная лаборатория. Аким Астаны Бахыт Султанов выразил соболезнование и поручил компетентным городским органам выяснить все обстоятельства трагедии.

Затем на специально созванной пресс-конференции пресс-секретарь акима столицы Эльвира Жургенбаева сообщила о том, что семья погибших при пожаре детей на учете по жилью не состояла.

Сами родители погибших пятерых детей находились на работе во время пожара. Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин рассказал о том, что отец погибших детей был вызван своим работодателем на работу в ночное время. Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнование родителям детей, погибших при пожаре в Астане.

Высказал соболезнование семье министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев. По факту гибели пятерых детей возбуждено уголовное дело.