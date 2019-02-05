Вторник, 5 Февраля 2019 19:13

АрмИнфо. 5 февраля Президент Республики Арцах Бако Саакян в сопровождении министра обороны Карена Абрамяна и других должностных лиц посетил ряд участков восточной границы республики, на месте ознакомился с ходом службы солдат и текущей ситуацией.

Как передает пресс-служба главы государства, в тот же день Президент посетил село Талиш Мартакертского района и провел рабочее совещание по вопросам восстановления населенного пункта.

Бако Саакян дал конкретные поручения руководителям компетентных органов по надлежащему решению обсужденных вопросов, отметив важность программы восстановления Талиша для страны.

В совещании приняли участие министр обороны Карен Абрамян, министр градостроительства Карен Шахраманян, другие должностные лица.