Вторник, 5 Февраля 2019 19:10

АрмИнфо. Представители партии АРФ "Дашнакцутюн" 5 февраля провели встречу с Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации Сергеем Копыркиным.

Как сообщили АрмИнфо в партии, во встрече приняли участие председатель бюро АРФД Армен Рустамян, члены бюро Спартак Сейранян, Арсен Амбарцумян и представитель Высшего органа АРФД в Армении Ишхан Сагателян. Представители партии проинформировали российского дипломата об основных документах, принятых на 33-ем заседании Общего собрания АРФД, подходах партии к решению арцахской проблемы и вопросам внешней политики.

В ходе встречи был также поднят вопрос о дальнейшем взаимодействии в развитии армяно-российских союзнических отношений. Собеседники подчеркнули важность периодических встреч для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.