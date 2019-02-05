Вторник, 5 Февраля 2019 18:50

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 6 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 14, 22, 22А, 22/2, 22/3, 24А на пр. Багратуняца, жилые дома 12, 14 на ул. Гарегина Нжде, жилой дом 26 на

ул. Манташяна, музыкальная школа N25, жилые дома 77, 79 на ул. Арташисян, жилой дом 22 на ул. Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:30 частично улицы Сари тага 17-24 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); проспект Мясникяна и прилегающие абоненты

(не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 20, 21, 22, 23 в 1-ом квартале Давташена, улицы Вштуни, Хачатряна, 4-ый и 5-ый переулки Вштуни, улица Акобянца,

жилые дома 17, 19, 21, 23, 25, 27 на ул. Раффи, жилые дома 70, 82 на ул. Микаеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-14:00 частично села Айнтап и Харберд;

10:00-16:00 частично улицы Шаумяна, Колхозников в городе Арарат; жилые дома 7, 9, 42, 44 на ул. Гая в городе Веди;

10:30-16:00 частично село Норашен;

11:00-15:00 частично села Димитров, Масис, Баграмян, Бурастан, Азатаван, Беркануш, Далар, Мргаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично улица Азатутяна в городе Вайк; частично село Арин;

11:00-15:00 частично улицы Исакова, Авагяна, Ханджяна, Левоняна в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично квартал "Элар" в городе Абовян; частично села Камарис и Ариндж;

11:00-12:00 военный комиссариат, здание исполнительного комитета, здание Административного суда, компании <Айэкономбанк>, <ВТБ-Армения

банк>, кредитная организация <Финка>, офисы обслуживания компаний "Юком", "Веон Армения"; жилые дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 26, 28 на ул. Анрапетутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 3 на ул. Пионеракан, жилые дома 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 на ул. Гарни, жилой дом 2 на ул. Тарту, жилые дома 7, 9, 10 ан ул. Интернационал, жилые дома 2, 4, 6, 7, 8 на ул. Барекамутяна, частично улица Котайк, кварталы <Котайк> 1-8, тупик Волкова, жилые дома 1/1, 1/2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 на ул. Еритасардакан, жилые дома 1-4 на ул. Гегард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

11:00-12:00 дома отдыха <Физинститута>, <ВТБ-Армения банка>, санаторий <Аревик> в городе Севан;

15:30-16:30 квартал <Цамакаберд>, собственные дома, прилегающие к Севанской ГЭС, рестораны <Геворгян Колет>, <Тапан>, гостиница <Севан

НЕ>, компании <Бусабуйж Нана>, <Алекс Григ>, здание филиала <Аревелян> ВЭС в городе Севан;

в Ширакской области:

10:00-14:00 село Вардахбюр в Ашоцком регионе;

в Тавушской области:

11:30-16:00 квартал <Кахни Хач>, улицы Мясникяна, Орджоникидзе, Саят-Нова, Шаумяна и частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан;

в Лорийской области:

12:00-16:00 улицы Джравазан, Зоравара Андраника и Шестакова в городе Алаверди;

в Сюникской области:

10:00-11:00 жилые дома 8, 9 на ул. Шаумяна, жилые дома 4, 5 на ул. Чаренца в городе Каджаран;

13:00-14:30 город Каджаран и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14:00-16:00 улица Чаренца в городе Сисиан;

10:30-16:30 частично село Цгук.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.