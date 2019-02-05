Вторник, 5 Февраля 2019 18:10

АрмИнфо. Концерн "Мульти груп" опровергает заявление Полиции Армении о злоупотреблениях, выявленных в компании "Араратцемент".

Как говорится в сообщении директора концерна <Мульти групп> Седрака Арустамяна, поступившем в АрмИнфо, заявление о том, что некий Артем Зограбян без соответствующей документации приобрел у компании <Араратцемент> цемент, в результате чего государству был нанесен материальный ущерб, абсолютно не соответствует действительности. "ЗАО "Араратцемент" всегда исправно и добросовестно выполняла свои налоговые обязательства", - отмечается в заявлении. Что касается сделки с Артемом Зограбяном, то согласно источнику, компания работала с ООО "Анна-Элен" и "Евро Шин", фактическим владельцем которых является Зограбян по постоплатному принципу. Вместе с тем, еще в ноябре 2018 года, как отмечается, "Мульти груп" обратилась в Полицию, поскольку данные ООО отказывались платить по выписанным счетам. Более того, согласно информации, предпринималась попытка избежать выполнения финансовых обязательств посредством преднамеренного банкротства.

<Более чем странно, то, что несмотря на наличие заявления ЗАО "Араратцемент> о неправомерных действиях Зограбяна, в заявлении Полиции ситуация представлена в совершенно ином ракурсе>, - отметили в <Мульти групп>. В концерне называют совершенно беспочвенными также утверждения о том, что с октября 2015-го по май 2018 года включительно Артем Зограбян без соответствующей документации приобрел у компании цемент по цене 54 тысячи драмов ($120) за тонну и после каждой сделки возвращал себе 3 тысячи драмов ($6) с каждой проданной тонны. <Данное утверждение беспочвенно, поскольку вся торговля с вышеуказанными компаниями оформлялась через электронный налоговый счетчик и по отпускной цене в размере 54 тыс драмов (включительно НДС). Вся сформированная в результате сделок налоговая обязательство было выплачено в законом установленном порядке и нелогично утверждение о постоплате 3 тыс драмов>, - говорится в заявлении. ЗАО <Араратцемент> будет последовательна в вопросе конфискации имущества указанных компаний по просроченной финансовой задолженности. Судебный иск уже представлен, сообщает директор концерна <Мульти групп> Седрак Арустамян. Накануне Полиция Армении сообщила о злоупотреблениях в компании "Араратцемент". В частности, предприятие злостно уклонялось от уплаты налогов, и занималась "откатами", причинив государству ущерб в размере 269 миллионов драмов ($560 тыс.). Полиция возбудила уголовное дело по факту злоупотреблений и направила его в следственное управление Комитета госдоходов Армении.