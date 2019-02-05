Вторник, 5 Февраля 2019 18:02

АрмИнфо. Национальный банк начал обсуждать с финансовым сектором вопросы проведения оценки качества банковских активов, сообщил во вторник, 5 февраля, глава Нацбанка Данияр Акишев

- В 2019 мы начнём подготовительную работу по проведению всесторонней оценки качества банковских активов и уже начали обсуждать эти вопросы с банками, - заявил Акишев, выступая на заседании правительства.

Он отметил, что Нацбанк «продолжит политику оздоровления финансового сектора, внедрения лучшей международной практики по надзору, в том числе на риск-ориентированной основе».

Акишев подчеркнул, что «одной из важных мер в части расширения кредитования являются поправки по абсолютному приоритету залоговых кредиторов».

- Важно внести данные поправки в действующее законодательство. Это позволит повысить заинтересованность кредиторов в банкротстве предприятий, оздоровить реальный сектор, - уверен он.

Между тем, Ассоциация финансистов Казахстана провела анализ деятельности банков второго уровня за прошедший год

Как сообщает Аналитический центр АФК, после существенного снижения в 2017 (-5,2%) суммарные активы БВУ продемонстрировали рост в 2018 на 4,5%. Из-за массивных списаний ссудный портфель показал умеренный рост (+1,3%), в то время как выдача новых кредитов значительно превысила показатель 2017 года (+24,4%). В то же время качество ссудного портфеля банковского сектора выглядит лучше (-1,9%), отражая работу по сокращению NPL.

Прирост активов сектора сопровождался сопоставимым приростом обязательств (+5,2%). При этом фондирование преимущественно осуществлялось за счёт средств клиентов (+2,2%), выпуска ценных бумаг (+25,2%), привлечения займов от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (+34,2%). Собственный капитал сектора незначительно снизился (-0,4%) на фоне отзыва лицензий и необходимости формирования дополнительных провизий ввиду вступления в силу МСФО 9. Сектор завершил год со значительной прибылью на фоне увеличения чистых процентных доходов (Народный банк), комиссионных и процентных доходов (Kaspi) и отсутствия существенных отчислений на резервы под обесценение кредитного портфеля, наблюдавшихся ранее (ДБ Сбербанк).

Лидером по приросту активов второй год подряд становится ForteBank, по снижению в 2018 году - Цеснабанк

Прирост активов ForteBank в 2018 составил 272,0 млрд тенге (в 2017 – 286,3 млрд тенге). Согласно актуальной консолидированной корпоративной отчётности, в структуре активов ForteBank основной прирост приходится на инвестиционные ценные бумаги (+103,4 млрд тенге), в то время как ссудный портфель продемонстрировал практически нейтральную динамику изменения. Вместе с тем, если в 2017 прирост активов банка был преимущественно обеспечен привлечением депозитов, то в 2018 финансирование активов происходило в основном за счёт прочих обязательств, в том числе выпуска облигаций (+138,1 млрд тенге). В то же время лидером по снижению активов стал Цеснабанк, активы которого снизились в ⅕ раза, до 1,7 трлн тенге. Согласно актуальной корпоративной отчетности, в структуре активов основное снижение приходится на ссудный портфель, что было обусловлено выкупом ФПК портфеля сельскохозяйственных кредитов в рамках мер по поддержке аграрного сектора. При этом уменьшение активов происходило преимущественно на фоне снижения депозитной базы (-860,0 млрд тенге), чему поспособствовала волна негативной информации о банке, а также продажа портфеля агрокредитов на сумму 450,0 млрд тенге в пользу ФПК.

Кредитный портфель системы демонстрирует умеренный рост, несмотря на массивные списания

Прирост ссудного портфеля БВУ по остаткам в 2018 составил 172,2 млрд тенге (+1,3%),увеличившись до 13,8 трлн тенге. При этом без учёта кредитного портфеля банков, прошедших реструктуризацию обязательств, а также лишённых лицензии, кредитный портфель системы демонстрирует рост на 18,4%, или 1,3 трлн тенге. Рост кредитования происходил на фоне относительно стабильной ситуации в экономике и некоторого улучшения доступности долгосрочного фондирования в тенге.

Об активизации кредитования свидетельствуют и данные по их выдаче - в 2018 было выдано новых кредитов на сумму 13,5 трлн тенге, что на 24,4% больше в сравнении с показателем 2017 года. Анализ трендов кредитования по отраслям экономики указывает на то, что основной прирост приходится на промышленность (+39,1%), строительство (+28,7%) и прочие отрасли (непроизводственная сфера, индивидуальная деятельность +35,7%), в то время как снижение продемонстрировало сельское хозяйство (-36,3%). Несмотря на наблюдаемые позитивные тенденции, банковское кредитование по-прежнему ограничивают макроэкономические условия, а также дефицит качественных заёмщиков. На наш взгляд, конкуренция за более надёжного заёмщика для обеспечения наименьшего уровня риска усилится.

По итогам 2018 года максимальный рост ссудного портфеля отмечается у Kaspi Bank (+211,5 млрд тенге), а максимальное снижение без учёта лишённого лицензии Qazaq Banki (-306,7 млрд тенге) приходится на Цеснабанк (-297,0 млрд тенге).

Один из интересных трендов 2018 года - замещение депозитов юрлиц вкладами физлиц

Судя по динамике депозитной базы (+362,5 млрд тенге), вышеуказанный рост обязательств в том числе обусловлен увеличением прочих обязательств. В частности, отмечается рост доли ценных бумаг в структуре обязательств до 7,5% с 6,3% на начало года, а также займов, полученных от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций – до 3,7% с 2,9% ранее.

Вместе с тем в разрезе лиц отмечается увеличение розничных вкладов (+544,0 млрд тенге), в то время как корпоративные депозиты продемонстрировали снижение (-181,6 млрд тенге), что происходило на фоне досрочного изъятия ФНБ «Самрук-Казына» части депозитов (на сумму 337,0 млрд тенге) для финансирования собственных нужд, сохраняющейся высокой стоимости кредитных ресурсов, из-за чего компании используют для финансирования текущей деятельности свои собственные средства, оттоком корпоративных вкладов в инвалюте в зарубежные банки ввиду возможности размещения по более высокой доходности. Тем не менее, по мере роста реальных доходов граждан и восстановления экономического роста, можно ожидать дальнейшего увеличения накоплений.

Чистая прибыль сектора по итогам 2018 года составила 638,4 млрд тенге

При этом 70% указанной суммы приходится на Народный банк (284,7 млрд тенге), Kaspi (98,8 млрд тенге) и ДБ Сбербанк (43,7 млрд тенге). Согласно актуальной корпоративной отчётности, увеличение прибыли происходило на фоне роста чистых процентных доходов (Народный банк), комиссионных и процентных доходов (Kaspi) и отсутствия существенных отчислений на резервы под обесценение кредитного портфеля, наблюдавшихся ранее (ДБ Сбербанк).