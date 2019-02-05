Вторник, 5 Февраля 2019 17:59

АрмИнфо.Мне кажется, что действующий гимн все же не нравится большинству жителей Армении. Об этом 5 февраля в беседе с журналистами заявил вице-спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян.

Он отметил, что в Армении всегда было множество талантливых композиторов, музыка и песни которых подошли бы в качестве гимна гораздо больше, чем "Песня итальянской девушки" (которая на данный момент является гимном страны - Ред.). "Мы всегда будем помнить эту музыку и эту песню, но мы в ней не нуждаемся. Другой вопрос, что у нас, к сожалению, нет консенсуса в вопросе о том, чью музыку выбрать. Кому-то нравится Арам Хачатурян, кому-то Шарль Азнавур и т.д.", - подчеркнул вице-спикер.

По его словам, учитывая отрицательные отклики на сей счет, он продумал промежуточный вариант, который, после окончательной доработки будет представлен общественности. Симонян согласился с тем, что в Армении есть гораздо более важные вопросы, чем вопрос гимна, но в тоже время, он заявил, что этот вопрос также имеет важное значение и должен иметь свое место в повестке дня.

Что касается предложения о том, чтобы на флаге страны появился крест, вице-спикер заявил, что это был просто сарказм. Он также отметил, что сарказм не касался государственных символов, так как он, будучи истинным патриотом Армении, не позволит себе шутить такими ценностями. "В Армении больше не существует запретных тем, все вопросы, которые нуждаются в обсуждении, будут подниматься до тех пор, пока они не найдут справедливого решения", - подчеркнул Симонян.