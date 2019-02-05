Вторник, 5 Февраля 2019 17:55

АрмИнфо. Встречи лидеров Армении и Азербайджана Ильхама Алиева и Никола Пашиняна служат стремлению восстановить Минский процесс. Такое мнение на пресс- конференции выпазил директор Института Кавказа Александр Искандарян.

По его словам, встречи двух лидеров никак не могут быть случайными. При этом он подчеркнул, нынешняя стабильность в карабахском процессе долго не продержится. По мнению эксперта, эскалация ситуации вполне реальна.

Как отметил Искандарян, стабильность вокруг Карабаха не совсем выгодна Баку, у которого есть внутренние проблемы. <Карабахский конфликт служит хорошим оправданием для населения, которое живет достаточно бедно в богатой стране. В кулуарах власти никто всерьез не обсуждает вопрос возврата Карабаха, идет лишь процесс спасения <лица> Азербайджана>, - отметил эксперт. Он также подчеркнул, что Мадридские принципы не потеряли свою актуальность. При этом он подчеркнул, что формула <территории в обмен на мир> нереалистична. Эксперт также заметил, что Мадридские принципы не смогут привести к окончательному урегулированию конфликта, а способны лишь создать условия для предметных переговоров.