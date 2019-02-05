Вторник, 5 Февраля 2019 17:46

АрмИнфо. Первоочередной целью делегации Армении в Евронесте является лоббирование интересов республики на этой важной международной площадке. Об этом 5 февраля на пресс-конференции заявил глава армянской делегации в Евронесте Мхитар Айрапетян.

"После сессии наши европейские коллеги спросили меня, как я отношусь к заявлением о том, что следует подготовить народы к миру. На что я отметил, что народ Армении готов к миру, и с такими вопросами следует обращаться к представителям делегации из Азербайджана. Я там поднял вопрос о том, что в азербайджанских школах на государственном уровне проповедуют армянофобию. И представители такой страны вряд ли могут быть готовы к миру", - подчеркнул Айрапетян.

По его словам, Армения должна занять активную позицию на Евронесте. "Хочу подчеркнуть, что речь идет о том, чтобы посредством конкретных программ и действий противостоять деструктивной политике Азербайджана", - подчеркнул Айрапетян.

Он также отметил, что члены делегации встречались с председателем комитета "Айдата" Гаспаром Карапетяном. В ходе встречи стороны обсудили первоочередные для Армении вопросы, которые следует поднимать на международных площадках. "Также мы обсудили Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве CEPA. Мы обсуждали его возможное содействие Айдата в вопросе его ратификации",- отметил Айрапетян.

Депутат также заметил, что до участия в заседании Евронеста он встречался с экс-главой комиссии по внешним вопросам НС Арменом Ашотяном, последний рассказал ему о проделанной в организации работе армянской делегации, об основных вызовах , предупредил о возможных антиармянских резолюциях, которые могут быть приняты на осеннем пленарном заседании в 2019 году, а также о шагах, которые следует предпринять для предотвращения подобного развития событий.