Вторник, 5 Февраля 2019 17:31

АрмИнфо. 5 февраля Председатель НС Арарат Мирзоян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Армении Джуна Ямаду.

А.Мирзоян отметил, что связи между Арменией и Японией развиваются стабильно и динамично со дня установления дипломатических отношений. По словам главы законодательного органа, открытие посольств в Токио (2010) и в Ереване (2015) придало новый импульс укреплению двусторонних связей.

Председатель НС обратился к развитию парламентских отношений и в этом контексте отметил, что в настоящее время создается группа дружбы - многие депутаты новоизбранного парламента заинтересованы в тесном сближении с Японией. Глава парламента выразил признательность правительству Японии за помощь и осуществление программ в различных сферах в рамках содействия развитию РА. Передавая А.Мирзояну поздравления председателей Палаты представителей и Палаты советников Японии в связи с избранием на пост Председателя НС, посол также высоко оценил наблюдающееся в последние годы оживление парламентских отношений между двумя странами.

Посол Ямада поинтересовался процессом ратификации армянским парламентом подписанного в феврале 2018 г. между РА и Японией соглашения "О либерализации, поощрении и взаимной защите инвестиций". В ответ А.Мирзоян, подчеркнув важное значение претворения в жизнь документа, выразил надежду на организацию его обсуждения в НС в возможно сжатые сроки.

Стороны обстоятельно обратились к различным вопросам продвижения армяно-японской совместной повестки, обменялись мнениями по необходимым шагам для расширения сотрудничества в различных форматах.