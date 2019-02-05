Вторник, 5 Февраля 2019 17:25

АрмИнфо. Beeline проводит акцию для абонентов тарифных планов (ТП) <Смарт> и объявляет об улучшении условий в некоторых тарифных планах упомянутой линейки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, начиная с 1 февраля 2019 года для абонентов предоплатных ТП <Смарт> стартует акция, в рамках которой неиспользованный объем интернета в конце срока действия пакета не <сгорает>, а переносится на следующий месяц. Абонентам нужно всего лишь своевременно продлить пакет. Акция доступна новым и действующим абонентам ТП <Смарт> и продлится до 31 мая текущего года.

Кроме этого абоненты предоплатных и постоплатных ТП <Смарт 5500> и <Смарт 7500>, начиная с февраля 2019 года, ежемесячно будут получать 10 и 15 ГБ мобильного интернета соответственно, вместо прежних 7 и 12 ГБ.

<Сегодня мобильный интернет не просто средство коммуникации - это качественный мультимедийный контент, видео высокого разрешения, музыка с хорошим битрейтом и т.д. В Beeline мы хотим, чтобы наши абоненты могли себе все это позволить, притом по прежней цене. Уверен, что новое предложение сделает нашу линейку тарифных планов <Смарт> еще привлекательнее>, - отметил генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. Согласно сообщению, перенос неиспользованного интернета, минут, SMS действует на постоплатных тарифных планах <Смарт> с апреля 2016 года. Акция с переносом неиспользованного интернета на следующий месяц не действует для абонентов предоплатных ТП <Смарт 1500> в Ереване и <Смарт 990> в регионах.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в ближайшем офисе Beeline.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".