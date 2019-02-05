Вторник, 5 Февраля 2019 16:53

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) с целью повышения комфортности своих клиентов и граждан, прибывающих в Армению, установил в зале прибытия международного аэропорта РА "Звартноц" современный банкомат. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе банка.

Отныне клиенты Банка и граждане, прибывающие в Армению, смогут осуществлять посредством установленного банкомата свои банковские операции непосредственно в аэропорту. С помощью нового банкомата Банка ВТБ (Армения) можно воспользоваться следующими услугами: запрос баланса карты; получение наличных средств; получение кратких выписок; переводы с карты на любые карты Visa и на карты MasterCard выпущенные Банком ВТБ (Армения); коммунальные платежи; изменение PIN-кода карты.

Банк ВТБ (Армения) планирует до конца 2019 года расширить сеть своих банкоматов до 200 ед. В частности, банк предусматривает пополнение как столичной, так и региональной сети ATM.

По данным 18-го выпуска аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе", подготовленного ИК АрмИнфо, Банк ВTБ (Армения) удерживает лидерство по числу активных карт Visa и MasterCard, а также по объему банкоматных транзакций, занимая 2-ую позицию по общему объему пластиковых транзакций и числу банкоматов.

На 1 октября 2018 года у банка насчитывалось 366,7 тыс. карт, из коих 219,5 тыс. MasterCard и 147,1 тыс. Visa. Объем пластиковых транзакций по картам Банка превысил по итогам 9-ти мес. 2018г 199.2 млрд. драмов, из коих 181.1 млрд драмов - банкоматные транзакции, а 6.4 млрд. драмов - интернет-транзакции. Число банкоматов Банка ВTБ (Армения) составляет на эту дату 163, из коих 76 установлены в столице и 87 в областях Армении. Из этих банкоматов пять оснащены функцией cash-in. Банк имеет собственный процессинг, привязанный к процессингу группы ВТБ.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения).

Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Филиальная сеть Банка ВТБ (Армения) охватывает 70 подразделений с присутствием как в столице, так и во всех областях страны. Причем, как по общему числу филиалов, так и по числу региональных филиалов Банк удерживает лидерство, занимая вторую позицию по числу столичных подразделений