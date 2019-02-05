Вторник, 5 Февраля 2019 15:54

АрмИнфо. Предстоящий визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Иран - свидетельство намерения Еревана продолжить углублять партнерство с Тегераном. Подобное мнение выразил АрмИнфо заведующий кафедрой иранистики Ереванского государственного университета, востоковед Вардан Восканян. На встрече с армянской общиной в Кельне премьер Армении заявил о намерении посетить Иран в конце февраля с официальным визитом.

5 февраля пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян подтвердила сроки иранского вояжа Пашиняна, при этом сообщив подробности повестки. По ее словам, в рамках визита планируется обсудить весь спектр двусторонних отношений двух дружественных стран.

"Убежден, что Армении не только не следует отказываться от партнерства с соседней ИРИ, но и следует проявить последовательность в углублении отношений с Тегераном, учитывая, что это в первую очередь соответствует нашим интересам. Существующие же в результате американских санкций в отношении Ирана риски для армянского бизнеса, на этом фоне отходят на второй план"- подчеркнул эксперт.