Вторник, 5 Февраля 2019 15:53

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в Мюнхене с 15 по 17 февраля примет участие в Конференции по безопасности. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

При этом она не уточнила, состоится ли на полях конференции встреча Мнацаканяна с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым. Она подчеркнула, что когда бывает согласованность между сторонами о встречах, об этом заранее сообщается.

Говоря о карабахском урегулировании, Нагдалян подчеркнула, что Армения остается приверженной своим принципам. "Для Армении приоритетом является обеспечение безопасности Карабаха и вовлечение его в переговорный процесс",- резюмировала представитель МИД РА.