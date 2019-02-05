Вторник, 5 Февраля 2019 14:38

АрмИнфо.. 5 февраля Председатель НС Арарат Мирзоян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Арабской Республики Египет (АРЕ) в Армении Бахаа Эль Дин Бахгата Дисукии.

Глава парламента отметил, что армяно-египетские отношения опираются на прочные историко-культурные и традиционные связи, выразив уверенность, что совместными усилиями возможно поднять их на качественно новый уровень.

Выделив межпарламентское взаимодействие в укреплении двусторонних отношений, руководитель законодательного органа выразил надежду, что связи между РА и АРЕ на этой платформе также вступят в новую фазу.

Председатель НС подчеркнул, что одним из внешнеполитических приоритетов Армении является развитие отношений с арабским миром, и РА осознает важность еще большего упрочения сотрудничества с Египтом во всех сферах.

Коснувшись деятельности армянской общины АРЕ, глава парламента подчеркнул, что в разные периоды армяне находили пристанище в Египте и сыграли особую роль в развитии и процветании страны.

Бахаа Эль Дин Бахгат Дисукии передал А.Мирзояну поздравления председателя Палаты представителей Египта в связи с избранием на высокий пост спикера НС и победой на внеочередных парламентских выборах.

Посол, также подчеркнув исторические общности и традиции дружбы между двумя народами, особо выделил развитие сотрудничества в различных областях, отметив, что за время своего пребывания в должности сделает все возможное для расширения и углубления этих связей.