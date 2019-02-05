Вторник, 5 Февраля 2019 14:34

АрмИнфо.Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян прокомментировала визит в РА группы журналистов из азербайджанского агентства Turan.

По ее словам, МИД РА не чинит препятствий иностранным журналистам для работы в республике. Она подчеркнула, что журналисты Turan находятся в Армении исключительно для осуществления профессиональной

деятельности. <МИД получило запрос на предоставление им разрешения для осуществления журналистской деятельности в Армении. После прохождения соответствующих процедур запрос был удовлетворен>, - объяснила Нагдалян, подчеркнув, что МИД Армении считает это вполне естественным. <Десятки журналистов из различных государств обращаются к нам за аккредитацией>, - заметила Нагдалян.