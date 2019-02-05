Вторник, 5 Февраля 2019 14:31

АрмИнфо. 17 крупных многопрофильных больниц планируют построить в Казахстане.Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акиматами регионов в перспективных планах до 2025 года запланировано строительство 201 проекта государственно-частного партнерства (ГЧП) на общую сумму 1 трлн тенге, в том числе 17 крупных многопрофильных больниц взамен изношенных 61 больничных организаций», - сказал Алексей Цой.

Как отметил вице-министр, реализация крупных проектов предлагается через механизм ГЧП с компенсацией инвестиционных затрат, что является альтернативой бюджетному финансированию. «Данная модель также рекомендована Международной финансовой корпорацией Всемирного банка, как оптимальный вариант распределения рисков и снижения единовременной нагрузки на бюджет», - добавил Алексей Цой.

Между тем, по данным Министерства здравохранения РК, на сегодняшний день по лимитам государственных обязательств по проектам ГЧП местными исполнительными органами уже приняты обязательства в сумме 161 млрд тенге, или на 17% от общего объема предусмотренных по всем отраслям - 962,9 млрд тенге.

«Таким образом, общий остаток государственных обязательств регионов по проектам ГЧП на все сектора экономики составляет 801 млрд тенге, что не покрывает потребность сектора здравоохранения», - резюмировал Алексей Цой.