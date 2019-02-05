Вторник, 5 Февраля 2019 14:31

АрмИнфо. Ереван отреагировал на снятие запрета со стороны Израиля на экспорт беспилотников Баку.

Как заявила сегодня на пресс-конференции пресс-секретарь Министерства иностранных дел РА Анна Нагдалян, МИД на международных площадках поднимет вопрос о продаже израильских беспилотников Баку. По ее словам, этот вопрос будет обсужден и в ходе двусторонних встреч.

"Гонка вооружений в регионе всегда оставалась в центре внимания МИД РА. Мы должны постоянно акцентировать внимание наших партнеров, что гонка вооружений в регионе очень опасна",- подчеркнула Нагдалян.

Ранее АрмИнфо, со ссылкой на The Israel Times сообщало, что Израиль снял запрет на поставку беспилотников Азербайджану, который в 2017 году был наложен на компанию ADS по причине того, что ее специалисты подозревались в применении беспилотников против армянских ВС по настаянию Азербайджана во время экспериментальной демонстрации камикадзе на территории АР.