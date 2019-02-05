Вторник, 5 Февраля 2019 13:46

АрмИнфо.. В январе 2019 года в Армению прибыл новый электропоезд ЭП2Д производства российской компании "Трансмашхолдинг", приобретенный в рамках инвестиционной программы ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога". После соответствующей технической подготовки электропоезд приступит к обслуживанию пассажиров в I квартале текущего года.

Новый электропоезд в дополнение к ныне действующему будет обслуживать пассажиров в режиме экспресса между Гюмри и Ереваном. С запуском второго электропоезда возрастет частота рейсов в направлении Ереван-Гюмри-Ереван. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи министра транспорта РФ Евгения Дитриха, первого заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Александра Мишарина и и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Акопа Аршакяна в ноябре 2018 года. В новом электропоезде двухвагонного исполнения также предусмотрены удобства для обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями, климат-контроль и современная противопожарная система. Кроме того, в соответствии с пожеланиями пассажиров ЮКЖД, производитель внес в новый электропоезд определенные доработки. В 2018 году в рамках одобренной Советом директоров ЮКЖД инвестиционной программы по обновлению подвижного состава были закуплены 2 новых электропоезда и 40 новых полувагонов. Последние используются для поставок медного концентрата в экспортном сообщении. Только в 2018 году в поддержание и развитие инфраструктуры было направлено порядка $5,6 млн, а в подвижной состав - $6,6 млн. За 10 лет деятельности ЮКЖД инвестиции в развитие подвижного состава превысили $60 млн.

Отметим, что в 2018 году рост количества пассажиров ЮКЖД составил 5% (при спаде пассажиропотока автомобильным транспортом), было перевезено 385 тысяч человек, из которых 64 тысячи - в международном сообщении. Услугами перевозок в направлении Батуми в 2018 году воспользовалось рекордное за 10 лет число пассажиров - более 53 тысяч человек. Наибольшее за период деятельности ЮКЖД количество пассажиров

- 203 тысячи человек - было перевезено и по маршруту Ереван-Гюмри-Ереван.

Благодаря увеличению скорости движения (время в пути - 2 часа 10 минут) и ценовой доступности (2500 драмов) запущенный в марте 2018 года экспресс Ереван-Гюмри-Ереван пользуется у граждан большой популярностью. Его услугами в 2018 году воспользовались 14 тысяч человек. ЗАО "Южно-

Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские желе зные дороги" и осуществляетконцессионное управление армянскими железными дорогам и. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионноеуправлени е ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок

концессионного управления составляет 30лет с правом пролонгации еще на 10 лет.