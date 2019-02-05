Вторник, 5 Февраля 2019 13:40

АрмИнфо. Министр науки и образования Армении Араик Арутюнян принял посла России в Армении Сергея Копыркина.

Как сообщает пресс-служба министерства, в ходе встречи стороны обсудили перспективы углубления армяно-российских отношений в сфере образования и науки. Министр Арутюнян отметил важность конструктивного сотрудничества в области образования в рамках межправительственной комиссии между двумя странами, выражая надежду на то, что предстоящее заседание комиссии в Москве придаст импульс укреплению и развитию сотрудничества в сфере образования. В свою очередь Сергей Рыбинский с удовлетворением отметил нынешний уровень армяно-российского сотрудничества и выразил готовность продолжать эффективное сотрудничество в сферах образования и науки.

Стороны обсудили вопросы, связанные с обучением детей в русских классах в Армении. Стороны также затронули вопросы, связанные с проведением конкурса Министерства образования и науки совместно с Российским центром науки и культуры на 2019-20 учебный год на получение высшего и послевузовского образования в высших учебных заведениях Российской Федерации. Российская сторона выразила готовность выделить в российских вузах определенные места для переподготовки преподавателей русского языка и литературы из Армении.

В ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные с реализацией совместных программ в области среднего профессионального и высшего образования