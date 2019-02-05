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АрмИнфо. Министр науки и образования Армении Араик Арутюнян принял посла России в Армении Сергея Копыркина.
Как сообщает пресс-служба министерства, в ходе встречи стороны обсудили перспективы углубления армяно-российских отношений в сфере образования и науки. Министр Арутюнян отметил важность конструктивного сотрудничества в области образования в рамках межправительственной комиссии между двумя странами, выражая надежду на то, что предстоящее заседание комиссии в Москве придаст импульс укреплению и развитию сотрудничества в сфере образования. В свою очередь Сергей Рыбинский с удовлетворением отметил нынешний уровень армяно-российского сотрудничества и выразил готовность продолжать эффективное сотрудничество в сферах образования и науки.
Стороны обсудили вопросы, связанные с обучением детей в русских классах в Армении. Стороны также затронули вопросы, связанные с проведением конкурса Министерства образования и науки совместно с Российским центром науки и культуры на 2019-20 учебный год на получение высшего и послевузовского образования в высших учебных заведениях Российской Федерации. Российская сторона выразила готовность выделить в российских вузах определенные места для переподготовки преподавателей русского языка и литературы из Армении.
В ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные с реализацией совместных программ в области среднего профессионального и высшего образования
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|Представители АРФД провели встречу с послом Российской Федерации
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 6-го февраля
|<Мульти групп> опровергает Полицию Армении
|Ален Симоян: Я понимаю, что кроме гимна в стране есть более важные проблемы, но этот вопрос тоже важен
|Эксперт: Встречи лидеров Армении и Азербайджана нацелены на восстановление Минского процесса
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|Благодаря новой акции Beeline интернет в конце месяца не будет <сгорать>
|Военный эксперт: Закупка Арменией Су-30СМ подтолкнет Азербайджан к ответным мерам
|Гражданин АР, отбывший срок в арцахской тюрьме, освобожден
|Банк ВТБ (Армения) отныне имеет банкомат и на территории аэропорта "Звартноц"
|Иранист: Предстоящий визит Пашиняна в Иран - свидетельство намерения Еревана продолжить углублять партнерство с Тегераном
|Мнацаканян в Мюнхене примет участие в Конференции по безопасности
|Депутат от блока "Мой шаг" : Арцах был вытеснен из переговоров по вине Кочаряна
|Гриша Тамразян назначен заместителем министра образования и науки Армении
|Вопросы армяно-египетского сотрудничества обсудили Арарат Мирзоян и Баха Эль Дин Бахгат Дисуки
|Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении коснулась визита в РА группы журналистов из азербайджанского агентства Turan
|МИД Армении проинформировано о блокировке сайтов ряда армянских СМИ в России
|Ереван отреагировал на снятие запрета со стороны Израиля на экспорт беспилотников Баку
|В ЗАО "ЮКЖД" продолжается модернизация подвижного состава
|Министр образования Армении с послом России в РА обсудил перспективы сотрудничества
|Арам Атешян и представитель ААЦ в Ватикане Хажак Барсамян встретились с министром иностранных дел Турции
|Офис Омбудсмена Армении обнаружил ряд нарушений в медцентре для душевнобольных "Дзорак"
|Freedom House: События, произошедшие в Армении в 2018 году были результатом исключительно внутренних процессов
|Минобороны Израиля вновь разрешило компании Aeronautics Defense Systems (ADS) поставлять беспилотники Азербайджану
|На полигонах Камхуд и Алагяз российской военной базы в Армении началась модульная подготовка мотострелковых рот
|Григорий Карасин: Быстрых прорывов не ожидайте
|Апелляционный суд обнародует решение о мере пресечения Робeрта Кочаряна 7 февраля
|Министерство здравоохранения: В Армении недавно был зарегистрирован случай смерти от гриппа типа А
|СК Армении ищет человека, среди белого дня похитившего водонагреватель с одной из улиц Еревана
|Компания "Араратцемент" злостно уклонялась от уплаты налогов
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 5-го февраля
|С 5-го по 9-ое февраля температура воздуха в Армении повысится на 5-6 градусов
|В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
|Представители Омбудсмена Армении посетили объявившего голодовку пожизненно осужденного
|Бако Саакян: Экономика Арцаха обеспечила двузначные показатели роста по итогам 2018 года
|Карабахское уравнение. Почему мир, а не война?
|Спикер НС РА принял Временного поверенного в делах США в Армении
|Мнацаканян объяснил заявление Меркель о смелости армянского премьера в карабахском урегулировании
|Источник: Замминистра экономического развития и инвестиций Армении подал заявление об уходе, он был "разочарован"
|Глава фракции "Просвещенная Армения": Если мы потеряем должность генсека ОДКБ, то это будет следствием ошибки новых властей
|Эдмон Марукян: Арцахский вопрос будет вызывать беспокойство до тех пор, пока не будет решен
|Лилит Макунц: Практика <самопремирования> в госструктурах должна исчезнуть
|Первый Каспийский экономический форум состоится в августе в Туркменбаши
|Вопросы армяно-украинского сотрудничества обсудили председатель парламента Армении и посол Украины в РА
|Мнацаканян: Конструктивная атмосфера в переговорах сохраняется
|АРМЕНАЛ помогает школьникам выбрать профессию
|Макунц: Национальное Собрание Армении, на этой неделе, скорее всего, рассмотрит программу правительства
|Макунц: В повестке блока <Мой шаг> нет вопроса об изменении гимна или какого-либо госсимвола Армении
|Совершены очередные попытки ограбления кредитной организации Varks.am
|Режиссер фильма "Локоны моей бабушки" объявил голодовку напротив здания армянского парламента
|При поддержке Конверс Банка при театре имени Cундукяна откроется малая сцена - Black Box
|Компания VivaCell-MTS сообщила о причинах возникновения проблем в услугах по передаче данных
|В селе Аршалуйс напряженная ситуация: произошла потасовка между сельчанами и полицией, на место прибыли депутаты
|СМИ: Серж Саргсян был допрошен в рамках дела 1 марта 2008 года
|Жители села Неркин Двин в знак протеста перекрыли дорогу Север-Юг
|По делу "Зибиликс" суд оштрафовал директора сети супермаркетов "SAS" и главу предвыборного штаба экс-мэра Еревана
|Пашинян в интервью DW: Главное достижение армянской революции в том, что сейчас Армения демократическая страна
|На территории Арцаха 3 и 4 февраля были зарегистрированы небольшие землетрясения
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