Вторник, 5 Февраля 2019 13:01

АрмИнфо. Офис омбудсмена Армении по итогам проверок в больнице для душевнобольных "Дзорак" выявил ряд проблем.

Как сообщает пресс-служба офиса омбудсмена, в ходе проверок было, в частности, выявлено, что больным давали запрещенные Минздравом

Армении препараты, продукты питания и лекарства, срок годности которых истек. Больным не предоставлялись стоматологические услуги, профилактика вирусных, инфекционных и неинфекционных заболеваний проводилась только по требованию родных пациентов.

Кроме того, центр был перенаселен и нуждался в ремонте. В ходе мониторинга было установлено, что в холодное время года в медцентре не осуществляется постоянное отопление.

Тем не менее, офис Омбудсмена отметил и положительные моменты. В частности, лечащиеся не жаловалась на плохое обращение с ними со стороны персонала. Офис омбудсмена Армении будет внимательно следить за устранением всех проблем в больницах для душевнобольных.