Вторник, 5 Февраля 2019 12:52

АрмИнфо.В докладе Freedom House <О свободе и демократии> Армения, наряду с Грузией причислена к частично свободным странам, зарегистрировавшим в 2018 году демократических прогресс.

В интервью государственной радиостанции <Голос Америки> директор Freedom House по линии евразийского региона Марк Берендт, комментируя доклад, подчеркнул, что в 2018 году Армения наряду с другими странами показала неожиданный прогресс с точки зрения демократизации.

<То, что произошло в Армении, полностью являлось результатом внутриполитических процессов, это было неожиданным и не было спровоцировано извне>,- отмечает директор.

Последние процессы в Армении в докладе Freedom House были квалифицированы, <как массовая, ненасильственная волна, вынудившая бывший режим отреагировать на общественное требование, в результате чего власть перешла к реформаторам во главе с Николом Пашиняном>.

Марк Берендт, наряду с позитивными тенденциями, подчеркнул необходимость критического подхода и ответственности властей. <Важно, чтобы гражданское общество, которое в течение многих лет было вне власти, теперь получило возможность сотрудничать с правительством, но одновременно крайне важно, чтобы оно было критически настроено и заставляло правительство нести ответственность за свои действия>,- отметил Берендт.

В докладе говорится, что Армения и другие страны, которые в течение 2018 года зарегистрировали неожиданные изменения, в 2019 году заслуживают особого внимания. Организация призывает иностранных доноров отдавать приоритет этой подгруппе стран. <Конечно, очень важно поддерживать Армении, так как эти изменения требуют финансового содействия. Безопасность Армении находится под угрозой, это продолжает оставаться серьезной проблемой >,- подчеркнул Берендт.

К числу несвободных стран были причислены Турция, Иран, Азербайджан, а также Россия. Что касается Азербайджана, то в докладе говорится о репрессиях, растрате государственных средств и угнетении политических оппонентов.