Вторник, 5 Февраля 2019 12:28

АрмИнфо. Министерство обороны Израиля вновь разрешило компании Aeronautics Defense Systems (ADS) поставлять беспилотники Азербайджану. Ранее оборонное ведомство Израиля запретило экспорт дронов Aeronautics Defense Systems Азербайджану из-за подозрений в их использовании против армянских ВС во время экспериментальной демонстрации в АР.

Как сообщает The Times of Israel 4 февраля Aeronautics Defense Systems (ADS) сообщила в бирже Тель- Авива о снятии запрета на экспорт камикадзе Orbiter 1K "важному клиенту А". Согласно сообщению ADS, оборонное ведомство страны распорядилось по возможности в быстрые сроки возобновить экспорт БПЛА своему заказчику.

Тем не менее, лицензии гендиректора компании Амоса Матана, замдиректора Меира Ризмовича и сотрудника компании, чье имя не указывается, остаются замороженными, поскольку они подозреваются в мошенничестве и нарушении закона о контроле по экспорту вооружений.

По факту с заявлением выступил Армянский национальный Конгресс, осудив данное решение оборонного ведомства Израиля.

Ранее, израильское издание <Маарив> сообщало, что при экспериментальной демонстрации беспилотников в Азербайджане, представители этой страны попросили операторов ADS нанести удар по позициям армянских ВС, якобы, для демонстрации возможностей камикадзе.