Вторник, 5 Февраля 2019 12:05

АрмИнфо.На высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз российской военной базы в Армении в рамках подготовки мотострелковых рот начались двусторонние учения в экстремальных условиях высокогорья. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа МО РФ.

Согласно источнику, подготовка мотострелковых подразделений по организации боя, в том числе, при проведении этапов с боевой стрельбой в дневное и ночное время, будет проходить по модульной системе с максимальным привлечением военнослужащих. В ходе учений мотострелки будут отрабатывать нормативы по огневой, тактической, медицинской, специальной подготовке и вождению боевых машин. Также военнослужащие научаться взаимодействовать с силами оперативно­тактической и армейской авиации, средствами противовоздушной обороны, артиллерийскими, разведывательными, танковыми и аэромобильными подразделениями в единой системе разведывательно-огневых (ударных) контуров.

Особое внимание при подготовке мотострелковых рот уделяется вопросам ведения боевых действий с учетом опыта, полученного в современных вооруженных конфликтах, а также самостоятельного принятия решения командирами подразделений.

Двусторонние ротные тактические учения на российской военной базе в Армении проводятся в течение этого месяца, в них принимают участие более 1000 военнослужащих, задействовано около 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29 оперативно-тактической авиации, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ армейской авиации и современные беспилотные летательные аппараты.