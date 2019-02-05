Вторник, 5 Февраля 2019 11:54

АрмИнфо. Москва и Тбилиси завершили процедуры, необходимые для выполнения на практике соглашения 2011 года "Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами".

В интервью "Ъ" статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин отметил, что сейчас важно наладить процесс реализации этого соглашения. "Мы ждали, пока грузинская сторона внесет необходимый взнос швейцарской компании SGS (которая займется мониторингом потока грузов и их маркировкой - "Ъ").

Задержка составила полгода. Но в итоге средства были внесены. 6 февраля, как мы надеемся, состоится встреча межведомственных делегаций России и Грузии в Женеве, в которой примут участие также представители Швейцарии и SGS. Мы очень ждем результатов этой встречи, надеемся, что они будут позитивными. Если все так и будет, то мы, наконец, сможем приступить к реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в 2011 году", - отметил заместитель министра.

По его словам, важно, чтобы не было политизации этого процесса. Два (из трех - "Ъ") коридора будут проходить через территорию Абхазии и Южной Осетии. Планируется, что грузы, которые идут через Грузию в

Россию (необязательно только грузинские, но, например и армянские) будут фиксироваться на пунктах таможенного мониторинга швейцарской фирмой SGS, потом с пломбами идти через территории Абхазии или Южной Осетии, а уже на российской территории пломбы будут сниматься. Все данные по товарам, которые будут проходить по этой территории, будут передаваться в ВТО.

При этом, Григорий Карасин призвал не торопиться с ожиданиями увеличения товарооборота с Грузией или с Арменией. "Не будем забегать вперед. Надо сначала наладить механизм мониторинга. Мы со спецпредставителем премьера Грузии по отношениям с Россией Зурабом Абашидзе договорились встретиться еще в конце февраля, уже после встречи в Женеве, чтобы еще раз обсудить, как это все будет работать, и посмотреть на все сложности. Быстрых прорывов не ожидайте. Нам предстоит серьезная техническая и логистическая работа, и она потребует времени и настойчивости. Российская сторона к такой работе готова", - отметил заместитель министра.

Напомним, что 24 мая прошлого года в Праге представители России и Грузии достигли соглашения, что для таможенного контроля грузов на территории Абхазии и Южной Осетии будет сформирована трехсторонняя комиссия, в составе которой будут представители Грузии, России и швейцарской компании SGS. "B случае реализации соглашения у нас будут альтернативные пути транспортировки грузов в тех случаях, когда дорога через "Bерхний Ларс" будет закрыта", - отмечал тогда на своей странице в Facebook вице-премьер Армении Тигран Авинян. Он также отметил, что разговор на эту тему был еще 14 мая 2018 года на встрече премьер- министра РА Никола Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

Как ранее сообщало АрмИнфо, 22 декабря 2017 года МИД Грузии заключил контракт со швейцарской компании SGS, которая будет контролировать грузоперевозки между Россией, Грузией и Арменией через Абхазию и Южную Осетию. Согласно документу, альтернативные Военно-Грузинской дороге транспортные коридоры могут быть использованы только при форс-мажорных обстоятельствах.

Сейчас Военно-Грузинская дорога, на которой находится КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии, - один из основных транспортных маршрутов, связывающих Россию с Грузией и Арменией. Зимой на этой дороге высока вероятность сильных снегопадов и схода лавин, из-за чего она занимает третье место в рейтинге самых опасных дорог мира, составленным автомобильным Интернет-ресурсом Autospies.com. Согласно контракту, для перевозки грузов будут устроены три коридора - в направлении территории Абхазии, на Ларсе и на территории Цхинвальского региона, размещение этих коридоров определено географическими координатами. В соглашении 2011 года указаны географические координаты, а не названия мест. Это было сделано для того, чтобы сохранить нейтральный подход к статусу Абхазии и Южной Осетии.