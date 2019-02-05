Вторник, 5 Февраля 2019 11:29

АрмИнфо.В Армении от гриппа типа А недавно был зарегистрирован случай смерти. Об этом сообщает Минздрав Армении.

Согласно источнику, в результате ежедневного мониторинга, было установлено, что по положению на 4 февраля ситуация с ОРВИ продолжает стабилизироваться. В частности, согласно лабораторным исследованиям было установлено, что в Армении наличествуют вирусы типов А в подтипах H1N1 и H3N2. "Даже несмотря на то, что в последнее время ситуация с ОРВИ значительно стабилизировалась, в больницах есть тяжелобольные. В частности, их тяжелое состояние связано с тем, что последние поздно обратились к врачу. К сожалению, в последние два дня зарегистрирован случай смерти от гриппа типа А. Окончательный диагноз будет поставлен по результатам экспертизы", - отмечается в сообщении.

Однако, число обращающихся в поликлиники с ОРВИ в последнее время сократилось, всего было 1275 обращений, госпитализировали 781 человек, 92,8% из них - дети. По положению на 4-е февраля, выписан 81 пациент, число вызовов в связи с ОРВИ скорой помощи составило 89. В детских садах и школах Армении продолжается осуществление <эпидемиологического фильтра", по положению на 4-е февраля, в Ереване обнаружен 51 ребенок с ОРВИ, в областях - 69, которых отправили по домам