Вторник, 5 Февраля 2019 11:08

АрмИнфо. Арабкирским следственным отделом Следственного комитета (СК) Армении предпринимаются меры по выявлению обстоятельств кражи водонагревателя с одного из ереванских магазинов строительных материалов.

По предварительным данным, сообщает пресс-служба СК РА, 8 декабря в районе 17.10 по местному времени напротив магазина, расположенного на столичной улице Комитаса, был похищен водонагреватель марки "Бакси", чем был нанесен существенный имущественный ущерб. По данному факту Арабкирским отделом Полиции РА возбуждено уголовное дело по признакам 1-ой части 177-ой статьи Уголовного кодекса РА.

В ходе предварительного следствия были проверены камеры видеонаблюдения на месте преступления, видеозапись данного дня. Принимаются меры для обеспечения всестороннего, объективного и полного расследования уголовного дела в отношении лица, совершившего кражу.

СК обращается к лицу, совершившему кражу, явиться с повинной в следственный орган. Лиц, которые знают вора или обладают информацией о его местонахождении, следственный комитет также призывает обратиться в Арабкирский отдел СК РА.