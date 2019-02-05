Вторник, 5 Февраля 2019 11:00

АрмИнфо. Полиция Армении выявила факты злоупотреблений в компании "Араратцемент", сообщает пресс-служба правоохранительного органа. В частности, предприятие злостно уклонялось от уплаты налогов, и занималась "откатами", причинив государству ущерб в размере 269 миллионов драмов ($560 тыс.).

Согласно информации, на основе оперативных данных сотрудники Полиции выяснили, что с октября 2015-го по май 2018 года включительно некий Артем Зограбян без соответствующей документации приобрел у компании цемент на сумму 540 миллионов драмов (примерно $1,1 миллиона), по цене 51,5 тысяча драмов за тонну (порядка $110). Затем он реализовал товар по цене 54 тысячи драмов ($120) за тонну.

Кроме того, отмечает источник, Зограбян приобрел цемент при посредничестве Арсена Аракеляна. Из-за сделки, заключенной без оформления соответствующих документов, компания причинила государству ущерб в размере 81 миллиона драмов ($168тыс.). Зограбян при посредничестве своего знакомого Аракеляна договорился с руководством завода о покупке товара по цене 54 тысячи драмов ($120) за тонну.

Выяснилось, что с июня по август 2018 года Зограбян приобрел 3721 тонну цемента на общую сумму около 201 миллиона драмов ($425тыс.). После каждой сделки он через Аракеляна возвращал 3 тысячи драмов ($6) с каждой проданной тонны.

Таким образом, государству был причинен ущерб на сумму 188 миллионов драмов.

Полиция возбудила уголовное дело по факту злоупотреблений и направила его в следственное управление Комитета госдоходов Армении.

Напомним, что в конце прошлого года концерн "Мульти групп" (принадлежит лидеру партии "Процветающая Армения", депутату парламента Гагику Царукяну), являющийся собственником завода "Араратцемент", заявил о снижении цен на производимый цемент. В частности, цена одной тонны продукта с 50 тыс драмов снижена до 40 тыс драмов с 1 января 2019 года.