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АрмИнфо. Полиция Армении выявила факты злоупотреблений в компании "Араратцемент", сообщает пресс-служба правоохранительного органа. В частности, предприятие злостно уклонялось от уплаты налогов, и занималась "откатами", причинив государству ущерб в размере 269 миллионов драмов ($560 тыс.).
Согласно информации, на основе оперативных данных сотрудники Полиции выяснили, что с октября 2015-го по май 2018 года включительно некий Артем Зограбян без соответствующей документации приобрел у компании цемент на сумму 540 миллионов драмов (примерно $1,1 миллиона), по цене 51,5 тысяча драмов за тонну (порядка $110). Затем он реализовал товар по цене 54 тысячи драмов ($120) за тонну.
Кроме того, отмечает источник, Зограбян приобрел цемент при посредничестве Арсена Аракеляна. Из-за сделки, заключенной без оформления соответствующих документов, компания причинила государству ущерб в размере 81 миллиона драмов ($168тыс.). Зограбян при посредничестве своего знакомого Аракеляна договорился с руководством завода о покупке товара по цене 54 тысячи драмов ($120) за тонну.
Выяснилось, что с июня по август 2018 года Зограбян приобрел 3721 тонну цемента на общую сумму около 201 миллиона драмов ($425тыс.). После каждой сделки он через Аракеляна возвращал 3 тысячи драмов ($6) с каждой проданной тонны.
Таким образом, государству был причинен ущерб на сумму 188 миллионов драмов.
Полиция возбудила уголовное дело по факту злоупотреблений и направила его в следственное управление Комитета госдоходов Армении.
Напомним, что в конце прошлого года концерн "Мульти групп" (принадлежит лидеру партии "Процветающая Армения", депутату парламента Гагику Царукяну), являющийся собственником завода "Араратцемент", заявил о снижении цен на производимый цемент. В частности, цена одной тонны продукта с 50 тыс драмов снижена до 40 тыс драмов с 1 января 2019 года.
|Депутат от блока "Мой шаг" : Арцах был вытеснен из переговоров по вине Кочаряна
|Гриша Тамразян назначен заместителем министра образования и науки Армении
|Вопросы армяно-египетского сотрудничества обсудили Арарат Мирзоян и Баха Эль Дин Бахгат Дисуки
|Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении коснулась визита в РА группы журналистов из азербайджанского агентства Turan
|МИД Армении проинформировано о блокировке сайтов ряда армянских СМИ в России
|Ереван отреагировал на снятие запрета со стороны Израиля на экспорт беспилотников Баку
|В ЗАО "ЮКЖД" продолжается модернизация подвижного состава
|Министр образования Армении с послом России в РА обсудил перспективы сотрудничества
|Арам Атешян и представитель ААЦ в Ватикане Хажак Барсамян встретились с министром иностранных дел Турции
|Офис Омбудсмена Армении обнаружил ряд нарушений в медцентре для душевнобольных "Дзорак"
|Freedom House: События, произошедшие в Армении в 2018 году были результатом исключительно внутренних процессов
|Минобороны Израиля вновь разрешило компании Aeronautics Defense Systems (ADS) поставлять беспилотники Азербайджану
|На полигонах Камхуд и Алагяз российской военной базы в Армении началась модульная подготовка мотострелковых рот
|Григорий Карасин: Быстрых прорывов не ожидайте
|Апелляционный суд обнародует решение о мере пресечения Робeрта Кочаряна 7 февраля
|Министерство здравоохранения: В Армении недавно был зарегистрирован случай смерти от гриппа типа А
|СК Армении ищет человека, среди белого дня похитившего водонагреватель с одной из улиц Еревана
|Компания "Араратцемент" злостно уклонялась от уплаты налогов
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 5-го февраля
|С 5-го по 9-ое февраля температура воздуха в Армении повысится на 5-6 градусов
|В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
|Представители Омбудсмена Армении посетили объявившего голодовку пожизненно осужденного
|Бако Саакян: Экономика Арцаха обеспечила двузначные показатели роста по итогам 2018 года
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|Спикер НС РА принял Временного поверенного в делах США в Армении
|Мнацаканян объяснил заявление Меркель о смелости армянского премьера в карабахском урегулировании
|Источник: Замминистра экономического развития и инвестиций Армении подал заявление об уходе, он был "разочарован"
|Глава фракции "Просвещенная Армения": Если мы потеряем должность генсека ОДКБ, то это будет следствием ошибки новых властей
|Эдмон Марукян: Арцахский вопрос будет вызывать беспокойство до тех пор, пока не будет решен
|Лилит Макунц: Практика <самопремирования> в госструктурах должна исчезнуть
|Первый Каспийский экономический форум состоится в августе в Туркменбаши
|Вопросы армяно-украинского сотрудничества обсудили председатель парламента Армении и посол Украины в РА
|Мнацаканян: Конструктивная атмосфера в переговорах сохраняется
|АРМЕНАЛ помогает школьникам выбрать профессию
|Макунц: Национальное Собрание Армении, на этой неделе, скорее всего, рассмотрит программу правительства
|Макунц: В повестке блока <Мой шаг> нет вопроса об изменении гимна или какого-либо госсимвола Армении
|Совершены очередные попытки ограбления кредитной организации Varks.am
|Режиссер фильма "Локоны моей бабушки" объявил голодовку напротив здания армянского парламента
|При поддержке Конверс Банка при театре имени Cундукяна откроется малая сцена - Black Box
|Компания VivaCell-MTS сообщила о причинах возникновения проблем в услугах по передаче данных
|В селе Аршалуйс напряженная ситуация: произошла потасовка между сельчанами и полицией, на место прибыли депутаты
|СМИ: Серж Саргсян был допрошен в рамках дела 1 марта 2008 года
|Жители села Неркин Двин в знак протеста перекрыли дорогу Север-Юг
|По делу "Зибиликс" суд оштрафовал директора сети супермаркетов "SAS" и главу предвыборного штаба экс-мэра Еревана
|Пашинян в интервью DW: Главное достижение армянской революции в том, что сейчас Армения демократическая страна
|На территории Арцаха 3 и 4 февраля были зарегистрированы небольшие землетрясения
|В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги: На Ларсе скопились грузовики
|Роспотребнадзор призывает страны ЕАЭС обезопасить продукты питания от глицидола
|В ДТП автобуса в Калуге среди пострадавших есть армяне
|Джордж Сорос заявил о жизненной важности поддержки гражданского общества Армении для демократии в стране
|14 февраля в Сочи состоится саммит Россия - Турция - Иран
|Дикретору ГНКО «Геодезический музей Лори-Памбак» предъявлено обвинение в хищении в особо крупных размерах.
|Депутат Овик Агазарян: В ходе закрытого заседания блока «Мой шаг» премьер-министр представил подробности своего визита в Давос
|Армия обороны НКР: В период с 27 января по 2 февраля ВС Азербайджана около 200 раз нарушили режим прекращения огня
|В апреле Армению посетит делегация представителей ведущих немецких компаний для обсуждения перспектив сотрудничества
|В Национальном Собрании Армении началось заседание фракции блока "Мой шаг" с участием премьер-министра
|Роберт Кочарян: В приказе 0038 не было ничего такого, из-за чего можно было бы привлекать к уголовной ответственности
|Новый посол США в Армении в ближайшее время приступит к выполнению своей дипломатической миссии
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