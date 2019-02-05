Вторник, 5 Февраля 2019 10:42

АрмИнфо. С 5-го февраля температура воздуха в Армении начнет повышаться.

Как передает пресс-служба МЧС РА, с 5 по 9 февраля на территории республики ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 3-8 м/с. С 5 по 9 февраля температура воздуха повысится на 5-6 градусов.

В городе Ереван с 5 по 9 февраля также ожидается погода без осадков.