Вторник, 5 Февраля 2019 10:42

АрмИнфо.В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Согласно источнику, 5 февраля по положению на 09.99 закрыт для грузовых автомобилей с прицепом перевал Варденяц, а для легковых автомобилей он труднопроходим. Труднопроходима также автомобильная дорога Сотк-Карвачар.На автодороге Горис-Сисиан, а также на участках "Зангер" и "Мегру сар" Сюникской области местами наблюдается

гололедица. Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

На основании данных, полученных из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии,

автодорога Степанцминда- Ларс открыта для всех видов автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России есть столпившиеся автомобили