Вторник, 5 Февраля 2019 10:41

АрмИнфо.На основании жалоб, адресованных Защитнику прав человека, а также звонков, полученных по телефонной линии горячей линии, 4 февраля по поручению Омбудсмена была совершена поездка в уголовно- исправительное учреждение "Армавир" Министерства юстиции Армении.

Согласно сообщению офиса Омбудсмена, представители Защитника прав человека провели в УИУ беседы с заключенными, в том числе, с тремя

лицами, объявившими голодовку. Были также проверены условия их содержания, а также медицинские документы. Представители омбудсмена провели беседы с заключенными, объявившими голодовку, в том числе с осужденным на пожизненный срок Вагаршаком Аветисяном, который выразил несогласие с вынесенным в его отношении приговором, и по этой причине объявил голодовку, отказавшись от приема пищи. В ходе разговора заключенный заявил о том, что желает принимать соответствующую пищу. Этот вопрос был обсужден с руководством УИУ и получил свое разрешение. Кроме того, Вагаршак Аветисян поднял и вопрос об условиях своего содержания, который также был обсужден с представителями пенитенциарной администрации и, по их словам, этот вопрос будет решен в кратчайшие сроки.

Были также изучены медицинские документы Вагаршака Аветисяна, в том числе, медицинская карта. Было отмечено, что в медицинской карте Вагаршака Аветисяна имеются ежедневные записи врача о состоянии его здоровья. Состояние здоровья пожизненно осужденного и вопросы медицинского контроля обсуждались с сотрудниками уголовно-исправительного учреждения. Представителям Омбудсмена были даны разъяснение о том, что сознание Вагаршака Аветисяна ясное, и он отвечает на вопросы по существу. Там нет необходимости в лекарствах. Также выяснилось, что Вагаршак Аветисян находится под динамичным контролем медицинского отдела исправительного учреждения.

Был также рассмотрен вопрос лица, объявившего голодовку, который поднял вопрос с требованием о пересмотре судебного решения. Последнему было разъяснено, что поднятая им проблема находится за пределами полномочий Защитника прав человека.