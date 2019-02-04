Понедельник, 4 Февраля 2019 21:19

АрмИнфо. В 2018 году ВВП Республики Арцах составил 303 млрд. драмов, обеспечив двузначные показатели роста экономики. Об этом заявил президент Арцаха Бако Саакян в ходе первого в нынешнем году заседания правительства.

По его словам, основой роста стало повышение добавочной стоимости в таких сферах как добывающая промышленность, энергетика, торговля и сфера обслуживания. В частности он подчеркнул, что энергетика является наиболее динамично развивающимся сектором экономики Арцаха. Число малых ГЭС, по словам Саакяна, в 2018 году возросло на 5, составив в общей сложности 21 станцию, что привело к росту производства электроэнергии на 19%. <Это превысило уровень потребления на 5%, что предоставило возможность экспортировать электроэнергию, объем которой составил 17,2 млн. КВт/ч.>, - сказал он. В этом ключе глава республики подчеркнул важность в ближайшее время обеспечить увеличение производства электроэнергии, уделив при этом особое внимание защите окружающей среды. Вместе с тем Саакян сообщил, что ведутся также работы по внедрению систем альтернативных источников энергии.

ВВП на душу населения в Республике Арцах в 2018 году возрос на $415, достигнув $4 260. Сумма налоговых доходов и штрафов за отчетный период достигла 53 млрд драмов, что больше показателя годовой давности на 34,6%.

Ссылаясь на предварительные данные, президент отметил, что рост промышленного производство будет зарегистрирован на уровне 30%. Вместе с тем он подчеркнул, что положительные результаты зафиксированы и в сфере сельского хозяйства. В этой связи Саакян заметил, что правительство Республики Арцах предприняло ряд мер, направленных на комплексное развитие растениеводства, на содействие развитию которого государство направило 1 млрд драмов . Это внедрение систем капельного орошения, общая площадь которых составила 622.5га, из коих 500га - пришлось на сады и 122.5га - на табачные поля и овощные культуры.

Это все поспособствовало развитию садоводства. В частности на 11% возросли площади по высадке гранатовых деревьев, до 1360га. Урожай же гранатов составил 2 600 тонн, что больше показателя годовой давности на 80%. Как сказал президент, данная программа будет реализована и в 2019 году.