Понедельник, 4 Февраля 2019 20:35

АрмИнфо. Разговоры о локальном и даже широкомасштабном возобновлении военной фазы карабахского конфликта остаются непременным сопровождением переговоров по его урегулированию на протяжении последних 27 лет. Однако, даже несмотря на частично подтвердившиеся в начале апреля 2016-го прогнозы алармистов, сегодня вероятность широкомасштабных военных действий вокруг Карабаха еще более низка чем, к примеру, лет 10 назад. И среди множества причин, позволяющих прийти к подобному предположению попробуем рассмотреть лишь одну – смену власти в Армении и реакцию на нее Соединенных Штатов Америки.

С приходом к власти, Никол Пашинян встречался с Ильхамом Алиевым трижды – в Душанбе, Санкт-Петербурге и Давосе. Все три встречи были неофициальные, однако, последняя продлилась часа полтора. Главы МИД Армении и Азербайджана встречались за неполный год 5 раз и в феврале в Мюнхене на международной конференции по безопасности ожидается их шестая встреча. Параллельно в конфликтующих обществах, начиная с декабря 2018 года, развернулась дискуссия относительно скорых перспектив урегулирования конфликта. Помимо участившихся встреч глав государств и внешнеполитических ведомств, поводом для дискуссии послужило заявление Мамедьярова после декабрьской встречи с Мнацаканяном о "достигнутом впервые за долгое время взаимопонимании с армянским коллегой". Январские переговоры глав МИД Армении и Азербайджана завершились формулой посредников о "подготовке народов к миру".

“Взаимопонимание глав МИД” и намерение сопредседателей МГ ОБСЕ “готовить народы к миру” вызвало в Азербайджане всплеск достаточно осторожного, но все же оптимизма относительно “скорого возвращения земель”, причем, без разрешения вопроса статуса Карабаха. В Армении эти два события послужили очередной причиной критики действующих властей со стороны властей уже бывших. “Бывшие” обвинили Пашиняна не только в бессилии вернуть Степанакерт за стол переговоров, но и намерении, собственно, вообще сдать Карабах Азербайджану. При этом, согласно самому Пашиняну, любой вариант урегулирования должен быть приемлем для народов Армении, Карабаха и Азербайджана. Повторив данную формулу во второй раз в Берлине, армянский премьер с сожалением отметил отсутствие больших надежд на продвижение переговорного процесса до тех пор, пока из Баку не зазвучат аналогичные заявления. Из Баку, однако, продолжают звучат лишь заявления о нерушимости границ и о территориальной целостности. Причем, озвучивает их лично Ильхам Алиев. Присовокупив к этому заявление Пашиняна, согласно которому Ереван не ведет переговоров с Баку по обмену территорий на мир, становится окончательно ясно, что статус-кво в позициях сторон конфликта по-прежнему неизменен.

Такова очень краткая хроника последних событий вокруг Карабаха. А теперь перейдем к главному. В первые месяцы прихода к власти отношение Никола Пашиняна к карабахскому урегулированию ограничивалось озвучиванием намерения вернуть Степанакерт за стол переговоров. Ситуация изменилась лишь после регионального визита советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Армению, Грузию и Азербайджан. В частности, в Ереване американский дипломат обозначил прямую связь между популярностью премьера Пашиняна и необходимостью шагов по Карабаху “в отрыве от исторических предрассудков”. С аналогичными пацифистскими призывами Болтон выступил и в Баку. Практически все встречи Пашинян-Алиев и Мнацаканян-Мамедьяров стали продолжением визита Болтона. После чего в январе состоялись его “контрольные” звонки в Ереван и Баку.

Немаловажно, что Пашинян по итогам телефонной беседы с Болтоном заявил, что вопрос Карабаха вообще не обсуждался. Алиев предпочел ничего не заявлять, что, впрочем, не помешало раскрыть суть разговора его собеседнику. Болтон озвучил в твите решимость Вашингтона укреплять сотрудничество с Баку в области безопасности и способствовать мирному разрешению карабахского конфликта. Причины, в целом, понятны. В Вашингтоне причин призывать Ереван к миру просто не видят, однако, видят такие причины в отношении Баку.

Таким образом, администрация Трампа явно намерена усилить собственное влияние на Южном Кавказе, показателем чего является усилившаяся активность США в карабахском урегулировании. Причем, активность эта проявляется как в рамках американского сопредседательства МГ ОБСЕ, так и на двустороннем уровне отношений США с Арменией и Азербайджаном. И активность эту уже заметили в Москве. 29 января в Армению на открытие очередного памятника Грибоедову прибыл замглавы МИД РФ Григорий Карасин. “У Грибоедова” дипломат пробыл минут десять после чего весь остаток рабочего дня провел, общаясь с Зограбом Мнацаканяном. Причины подобной хронологии визита видятся в беспокойстве Москвы относительно изменений в роли Еревана в активизированном США карабахском уравнении.



Исходя из давосских мин и последующих заявлений Алиева и Пашиняна, из частоты встреч глав МИД РА и АР, беспокойства Москвы, карабахской активности советника президента США Болтона и главное – отсутствия убийств военнослужащих на границе представляется возможным предполагать, что в Ереване и Баку к вашингтонским предложениям явно прислушались. В свою очередь, в Вашингтоне явно сделали соответствующие выводы из очередного усиления позиций России на Южном Кавказе по итогам апрельской войны в 2016-ом. Сделали и решили сделать ставку на мир. Как результат полностью изменился вектор переговоров, но их содержание изменилось лишь частично. Идти на уступки в вопросе статуса Арцаха и территориальной целостности Азербайджана ни Пашинян, ни Алиев просто не в состоянии. Что инициаторы активизации переговорного процесса прекрасно понимают. Но они в состоянии активизировать сами переговоры, причем активизировать уже в условиях отсутствия практически единоличной модерации Москвы, как это происходило все последние годы.

Таким образом, США явно решили усилить собственное влияние в Армении и Азербайджане, сделав ставку на мирный процесс вокруг Карабаха и усилив собственное участие в этом мирном процессе. И, судя по недавним заявлениям канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Евросоюз региональную заявку заокеанских партнеров по НАТО поддерживает. Москва, как и бессмертный персонаж Ильфа и Петрова, похоже, осталась при особом мнении в одиночестве. Обернется ли это очередной эскалацией на границе станет ясно уже в ближайшие месяцы. Тем не менее, учитывая просматривающееся со стороны региональных держав - Турции и Ирана согласие с американской формулой мира, а также целый ряд иных факторов, карабахский конфликт по примеру кипрских переговоров сегодня имеет все предпосылки для перехода в долгоиграющую мирную фазу. И одной из главных подобных предпосылок стала именно смена власти в Армении и, соответственно, уровня обязательств Еревана перед Москвой.