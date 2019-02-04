Понедельник, 4 Февраля 2019 19:53

АрмИнфо. Спикер НС РА Арарат Мирзоян 4 февраля принял Временного поверенного в делах США в Армении Рафика Мансура.

Приветствуя гостя, Мирзоян подчеркнул, что США являются одним из важных партнеров Армении, и с момента установления дипотношений,

двусторонние связи, основанные на взаимном уважении и доверии, динамично развиваются во многих областях, основанных на. По словам спикера НС, парламент Армении готов к дальнейшему расширению и углублению этих отношений.

Коснувшись активизации сотрудничества законодателей, взаимных визитов и обмена опытом, спикер НС РА выразил надежду, что в группа дружбы Армения - США,, которая будет сформирована в новоизбранном парламенте, придаст новый импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений. Глава законодательного органа высоко оценил помощь США в реформировании различных сфер страны.

Поздравляя Арарата Мирзояна с единогласным избранием Спикером НС, Рафик Мансур, заметив, что армянский народ возлагает большие надежды на новый парламент, выразил свою поддержку, заявив что он ждет <усилий парламентариев по выполнению своего мандата>.

<Демократия, эффективное и прозрачное управление, гарантия и защита прав и свобод человека являются основополагающими ценностями, на которых базируется наша деятельность>, - сказал Мирзоян.

Собеседники коснулись вопросов развития демократии в стране, совершенствования законодательного поля, шагов, предпринятых в борьбе с коррупцией, и других вопросов, представляющих взаимный интерес.