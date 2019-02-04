Понедельник, 4 Февраля 2019 19:06

АрмИнфо. По итогам III квартала 2018 года объем валового внешнего долга РК составил 161,5 млрд долларов США, снизившись на 4,2% год к году. Это второй случай сокращения показателя за последние 5 лет, первый зафиксирован в 2015 году (−0,3%). Отношение внешнего долга к ВВП составило 94,0%. Основная задолженность формируется за счет межфирменных долгов — почти 64%. Об этом сообщается на сайте Finprom.

По состоянию на конец III квартала 2018 года в структуре внешнего долга наибольшую долю занимала межфирменная задолженность: 63,7%, или 102,8 млрд долл. США, — на 0,9% больше, чем годом ранее.

Внешний долг госсектора занимал 7,1% от всего объема внешнего долга и составляет 11,4 млрд долл. США — на 1,8 млрд долл. США меньше, чем в 2017 году.

На третьем месте по долгам банковский сектор, с удельным весом в 3,5%. За год долг уменьшился на 0,6 млрд долл. США (0,2%).

К концу III квартала 2018 года больше половины внешних долгов приходилось на межфирменную задолженность. Это связано с обязательствами казахстанских предприятий перед иностранными компаниями.

Наибольшую задолженность страна имела перед Нидерландами: 49 млрд долл. США, почти 30,3% от общего объема долговых обязательств перед всеми странами-кредиторами. Великобритания — второй по величине долгов кредитор. Этой стране Казахстан должен 21,4 млрд долл. США (13,3%). На третьем месте США — 12,3 млрд долл. США (доля 7,6%).

По итогам III квартала 2018 года среди основных причин сокращения внешнего долга страны на 4,2% год-к-году можно назвать погашение краткосрочных нот Нацбанка и снижение спроса от иностранных инвесторов; погашение нефтегазовыми компаниями кредитов от иностранных компаний; погашение внешних займов, привлеченных от государственных и финансовых китайских организаций; досрочное погашение АО «ФНБ «Самрук-Қазына» займа в размере 1,5 млрд долл. США, привлеченного в 2015 году для приобретения пятидесятипроцентной доли участия в компании «КМГ Кашаган Б.В.».