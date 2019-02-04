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АрмИнфо. "Смелость, это говорить о мире в карабахском урегулировании",- так объяснил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявление главы Германии Ангелы Меркель во время совместной пресс-конференции с армянским премьером Николом Пашиняном в Берлине о том, что глава кабмина РА проявляет смелость в карабахском процессе.
<Смелость, это говорить о мире, который касается всех участников переговоров - Азербайджана, Арцаха и Армении. Однако говорить о мире, не значит ставить под сомнение решимость>, - подчеркнул Мнацаканян. Отметим, что на совместной пресс-конференции в Берлине с Николом Пашиняном канцлер Меркель, в частности, подчеркнула, что в карабахском урегулировании настало время от слов перейти к делу. "Очень хорошо, когда есть такие смелые премьер- министры, которые говорят о двусторонних уступках, подобная готовность очень важна для переговоров",- подчеркнула канцлер.
В свою очередь Пашинян напомнил, что, возглавив армянский кабмин, он с трибуны парламента заявил о необходимости нахождения такого решения карабахского конфликта, которое исходило бы из интересов народов Армении, Арцаха и Азербайджана. "После этого я надеялся услышать аналогичное заявление Баку, но, к сожалению, я не услышал от азербайджанского истеблишмента и намека о том, что карабахское урегулирование может хоть как-то исходить из интересов армянского народа. В сложившихся условиях трудно питать оптимизм относительно регулирования вопроса. Тем не менее, армянская сторона остается приверженной мирным переговорам",- заявил Пашинян, еще раз напомнив о том, что он полномочен вести переговоры только от имени Армении, но не Арцаха. Армянский премьер вновь подчеркнул, что в карабахском урегулировании все процессы должны быть обоюдными, ни одного одностороннего процесса не должно быть.
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|14 февраля в Сочи состоится саммит Россия - Турция - Иран
|Дикретору ГНКО «Геодезический музей Лори-Памбак» предъявлено обвинение в хищении в особо крупных размерах.
|Депутат Овик Агазарян: В ходе закрытого заседания блока «Мой шаг» премьер-министр представил подробности своего визита в Давос
|Армия обороны НКР: В период с 27 января по 2 февраля ВС Азербайджана около 200 раз нарушили режим прекращения огня
|В апреле Армению посетит делегация представителей ведущих немецких компаний для обсуждения перспектив сотрудничества
|В Национальном Собрании Армении началось заседание фракции блока "Мой шаг" с участием премьер-министра
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|В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
|В вопросах внедрения новой транспортной сети, урегулирования проблем с мусором Ереванская мэрия будет сотрудничать с французским регионом Иль де Франс
|Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобы адвокатов второго президента РА Роберта Кочаряна
|Президент ФРГ: Необходимо и далее использовать диалог для развития сотрудничества между Германией и Арменией
|В Европе создали механизм торговли с Ираном в обход санкций США
|Бако Саакян принял членов фракции "Процветающая Армения"
|Канцлер Германии и премьер-министр Армении встретились в Берлине
|Премьер-министр РА и председатель Бундестага обсудили вопросы укрепления межпарламентских связей
|Готовится встреча глав МИД Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Румынии по МТК
|Пашинян: Сегодня демократии в Армении ничего не угрожает
|Банк ВТБ (Армения) открыл 70-ый филиал - региональный "Агарак"
|Арарт Мирзоян и посол России в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Меркель: Германия не намерена никак вмешиваться во внутриполитические процессы в Армении
|Пашинян: Хорошо, что внешние партнеры не навязывают Армении геополитический выбор
|ССС: Сотрудник КГД обвиняется в присвоении сумм в особо крупных размерах
|Житель Армавирской области Армении обвиняется в фальшивомонетничестве
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|Глава СНБ: Все средства, растраченные советом попечителей фонда "Ереван" возвращены в госбюджет
|Левон Мартиросян отозван с должности посла РА в Канаде
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