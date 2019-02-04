Понедельник, 4 Февраля 2019 18:29

АрмИнфо. "Смелость, это говорить о мире в карабахском урегулировании",- так объяснил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявление главы Германии Ангелы Меркель во время совместной пресс-конференции с армянским премьером Николом Пашиняном в Берлине о том, что глава кабмина РА проявляет смелость в карабахском процессе.

<Смелость, это говорить о мире, который касается всех участников переговоров - Азербайджана, Арцаха и Армении. Однако говорить о мире, не значит ставить под сомнение решимость>, - подчеркнул Мнацаканян. Отметим, что на совместной пресс-конференции в Берлине с Николом Пашиняном канцлер Меркель, в частности, подчеркнула, что в карабахском урегулировании настало время от слов перейти к делу. "Очень хорошо, когда есть такие смелые премьер- министры, которые говорят о двусторонних уступках, подобная готовность очень важна для переговоров",- подчеркнула канцлер.

В свою очередь Пашинян напомнил, что, возглавив армянский кабмин, он с трибуны парламента заявил о необходимости нахождения такого решения карабахского конфликта, которое исходило бы из интересов народов Армении, Арцаха и Азербайджана. "После этого я надеялся услышать аналогичное заявление Баку, но, к сожалению, я не услышал от азербайджанского истеблишмента и намека о том, что карабахское урегулирование может хоть как-то исходить из интересов армянского народа. В сложившихся условиях трудно питать оптимизм относительно регулирования вопроса. Тем не менее, армянская сторона остается приверженной мирным переговорам",- заявил Пашинян, еще раз напомнив о том, что он полномочен вести переговоры только от имени Армении, но не Арцаха. Армянский премьер вновь подчеркнул, что в карабахском урегулировании все процессы должны быть обоюдными, ни одного одностороннего процесса не должно быть.