Понедельник, 4 Февраля 2019 18:21

АрмИнфо.Замминистра экономического развития и инвестиций Армении Акоп Авагян подал заявление об уходе. Заявление, как сообщили источники АрмИнфо в Министерстве, было подано Авагяном в пятницу и уже направлено в аппарат премьер-министра. По положению на понедельник 4-го февраля заявление пока не было подписано премьером.

Акоп Авагян был назначен заместителем министра экономического развития и инвестиций Армении в июле 2018 года. Он долгие годы возглавлял НПО "Ассоциация малого и среднего бизнеса" и регулярно поднимал вопросы МСБ в правительстве. При его участии был разработан налог с оборота (с упрощенными процедурами) для малого и среднего бизнеса, а также проект об освобождении от налогов начинающих технологических компаний (стартапов). Сообщалось, что в Министерстве Авакян будет курировать проблемы малого и среднего бизнеса. В последнее время с его участием в Минэкономразвития и инвестиций обсуждались вопросы налоговых изменений. Согласно муссируемым слухам, Авакян он был разочарован работой в Министерстве, что и послужило причиной его заявления об уходе.