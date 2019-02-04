Понедельник, 4 Февраля 2019 18:13

АрмИнфо. Мы всегда отмечали, что ОДКБ никогда не реагировала на проблемы Армении эффективно. Об этом 4 февраля в беседе с журналистами заявил глава фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

При этом он подчеркнул, что потеря должности генсека ОДКБ являемая следствием неверной политики новой власти. Марукян не согласился с позицией правительства о том, что должность генсека не так важна. "Таким образом, делается попытка недооценить важность потери нами председательства в ОДКБ. Если мы являемся председателем в ОДКБ, решить различные проблемы гораздо проще", - заключил депутат.