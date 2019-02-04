Понедельник, 4 Февраля 2019 18:03

АрмИнфо. Встречи с министром иностранных дел в закрытом режиме дадут нам возможность узнавать о текущих внешнеполитических процессах. Об этом, 4 февраля после встречи с министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном в беседе с журналистами заявил глава от фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

"Мы выслушали министра, депутаты задали ему свои вопросы, на которые он ответил, мы в целом уточнили наши внешнеполитические подходы и то, какие обсуждения сейчас ведутся", - отметил он. Депутат подчеркнул, что этот формат будет бессмысленным, если он станет полностью открытым, так как речь идет о переговорах. "Мы сохраним этот формат и будем периодически проводить такие встречи. Мы пригласили министра с тем, чтобы он развеял нашу обеспокоенность и в его словах нас ничего не насторожило и не обеспокоило. Мы должны быть осведомлены о том, что происходит, получить ответы на все волнующие нас вопросы "- заметил он, добавив, что фракция "Мой шаг" положительно относится к встречам представителей двух сторон карабахского конфликта, поскольку альтернативой встреч является война. Он подчеркнул, что арцахский вопрос будет вызывать беспокойство до тех пор, пока он не будет решен с учетом интересов армянской стороны.

Отметим, что сегодня представители фракции "Просвещенная Армения" провели встречу закрытую с министром ИД Армении Зограбом Мнацаканяном.