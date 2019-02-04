Понедельник, 4 Февраля 2019 17:57

АрмИнфо. Практика <самопремирования> в госструктурах должна исчезнуть. Об этом 4 декабря в беседе с журналистами заявила глава фракции блока "Мой шаг" Лилит Макунц.

Она выразила уверенность в том, что только вышестоящий орган может решать выписывать сотруднику премию или нет. Депутат также отметила, что для опытных и подготовленных кадров премирование обязательно в качестве поощрения.

По ее словам, данная проблема нуждается в комплексном изучении. "Решение проблемы будет в форме законодательной инициативы или предложения правительства", - подчеркнула Макунц. Глава фракции "Мой шаг" сообщила, что в субботу по этому вопросу прошла встреча с губернаторами. Что касается отдельной встречи членов фракции с главой КГД, то она была обусловлена чрезмерно высокими премиальными в этой структуре. Макунц добавила, что правительство также занимается данным вопросом, и разрабатывает механизмы для того, чтобы премии были измеряемыми и фиксированными.

Депутат сообщила, что 7 февраля фракция проведет встречу с министром финансов. В ее повестке будет новый Налоговый кодекс, а также вопрос премиальных.

Отметим, что в конце декабря многие госчиновники выписали самим себе и своим некоторым подчиненным крупные премии, что вызвало негативный общественный резонанс.