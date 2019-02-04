Понедельник, 4 Февраля 2019 17:35

АрмИнфо. 12 августа в городе Туркменбаши состоится первый Каспийский экономический Форум. Форум пройдет в национальной туристической зоне «Аваза».

Как сообщили АрмИнфо в посольстве Туркменистана в Армении, принято решение о создании оргкомитета по проведению Форума во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министром иностранных дел Туркменистана.

Предполагается, что за день до пленарного заседания Форума, 11 августа 2019 г., будет организована встреча министров компетентных органов, ответственных за имплементацию Соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве. Повестка дня – согласование форм торгово-экономического сотрудничества, его расширение, вопросы практического осуществления Соглашения.

Параллельно встрече министров предполагается организовать Конференцию деловых кругов прикаспийских государств, подготовить и согласовать Меморандум о взаимопонимании по созданию Делового совета стран Каспия. По плану организаторов Форума, на конференции будут рассмотрены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов и программ; состоится обмен опытом по вопросам создания и развития особых, специальных, свободных экономических зон; сотрудничество в сфере цифровой экономики; сотрудничества между регионами и городами государств – участников Соглашения. Будут рассмотрены вопросы создания совместных предприятий, а также темы, связанные с национальным законодательством, стандартами, правилами и статистической информацией в торгово-экономической сфере.

На Форум приглашаются делегации прикаспийских государств, среди которых члены Правительств, руководители министерств и ведомств экономического блока Правительств прикаспийских государств, руководители дипломатических представительств прикаспийских государств в Каспийском регионе, главы прибрежных регионов и руководители экономических блоков региональных исполнительных органов управления, представители деловых кругов, руководители компаний, осуществляющих экономическую деятельность или заинтересованных в осуществлении экономической деятельности на Каспийском море, представители банковского сектора, научные работники.

На Форум также приглашаются делегации заинтересованных государств, в первую очередь близких к Каспийскому региону и международных экономических и финансовых организаций.

В ходе Форума важное место будет уделено созданию условий для крупных проектов в регионе, состоится дискуссия о роли экономики Каспийского региона в глобальном контексте, инвестиционная привлекательность в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, торговли, туризма и других отраслях экономик прикаспийских государств, представляющих взаимный интерес.

Форум пройдет из трех частей – международная Конференция, Каспийская выставка инновационных технологий и договорно-правовая часть.

Напомним, что лидеры пяти стран — России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана 12 августа 2018 года в Актау подписали конвенцию по правовому статусу Каспийского моря, работа над которой велась более 20 лет. В рамках саммита было подписано Соглашение между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве.

Как сообщает РИА новости, согласно Конвенции, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор. Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав, определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.