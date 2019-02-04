Понедельник, 4 Февраля 2019 17:30

АрмИнфо. 4 февраля Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Армении Петр Литвина.

Глава парламента высоко оценил армяно-украинские отношения, подчеркнув, что они - прочная основа для еще большего углубления двусторонних связей. Спикер, особо выделив развитие межпарламентских отношений, отметил, что формируемая вскоре депутатская группа дружбы сыграет существенную роль в активизации двусторонних контактов.

Поздравив А.Мирзояна с избранием Председателем НС, посол заверил в заинтересованности Украины в развитии и укреплении взаимоотношений, отметив, что его страна всецело поддерживает текущие в Армении процессы. Г-н Литвин выразил готовность способствовать дальнейшему расширению и углублению межпарламентских связей, подчеркнул важность сотрудничества на международных площадках.

Председатель НС и посол обсудили ряд программ двусторонней повестки дня, в частности по реализации шагов в области науки, культуры, экономики, туризма, новейших информационных технологий, с удовлетворением отметили рост объемов товарооборота между Арменией и Украиной. Стороны высоко оценили роль армянской общины Украины в углублении отношений, в общественно-политической, культурной, научно-образовательной и других сферах.