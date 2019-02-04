Понедельник, 4 Февраля 2019 17:16

АрмИнфо. Заявления о мире касаются не только Армении, подчеркнул в беседе с журналистами по итогам встречи с депутатами фракции "Просвещенная Армения" министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян.

По его словам, говорить о мире, не означает ставить под сомнение решимость. "Мы будем приветствовать, если заявления о мире прозвучат также со стороны Баку",- подчеркнул Мнацаканян.

Он отметил, что в переговорах есть три стороны, и Армения по своей части продолжает работу. "Армения является стороной переговоров, гарантом безопасности Арцаха. Армения участвует в переговорах и продолжит делать это",- подчеркнул Мнацаканян.

Касаясь возможной встречи между лидерами Армении и Азербайджана, министр призвал не спешить с этим вопросом. "Очень важно построить процесс так, чтобы он вселял надежды. Сроки важны, но мы должны подготовить следующие шаги так, чтобы они обеспечивали динамику",- заявил министр, добавив, что конструктивная атмосфера сохраняется.