Понедельник, 4 Февраля 2019 16:58

АрмИнфо. Завод АРМЕНАЛ реализует профориентационную программу РУСАЛа, которой будут охвачены 300 ереванских школьников. В течение 2018-2019 учебного года их познакомят с производством алюминиевой фольги и сферами ее применения.

Для учащихся старших классов разработан экскурсионный маршрут по основным производственным участкам. После проведения инструктажа по технике безопасности технологи завода показывают школьникам процессы производства литой заготовки, проката, резки и отжига фольги, упаковки готовой продукции.

"Наша программа устремлена в будущее. Ее цель - сформировать у подрастающего поколения интерес к профессии металлурга, помочь в выборе вуза и места работы", - сказал начальник отдела развития и подготовки персонала АРМЕНАЛа Самвел Акопян.

Участниками программы уже стали старшеклассники школ №21 и №77, средних учебных заведений при Российско-Армянском университете и Национальном Политехническом университете. Председатель молодежного совета АРМЕНАЛа Ваге Тамазян провел для юных гостей презентацию завода и описал свойства фольги. Директор по персоналу Светлана Левен рассказала о недавно заключенном договоре завода с Национальным политехническим университетом Армении, где выпускники школ могут приобрести специальности, востребованные АРМЕНАЛом.

В заключение экскурсии школьники осмотрели экспозицию заводского музея и получили подарки с символикой РУСАЛа