Понедельник, 4 Февраля 2019 16:56

АрмИнфо. В повестке блока <Мой шаг> нет вопроса об изменении гимна или какого-либо госсимвола Армении. Об этом в беседе с журналистами заявила глава парламентской фракции правящего блока <Мой шаг> Лилит Макунц.

<В вопросе изменения символов надо быть чересчур осторожными. Мы не можем по каждому поводу рассматривать вопрос изменений>, - заявила Макунц. На вопрос, то есть вопрос изменения гимна отложен, Макунц ответила, что его в повестке и не было, чтобы откладывать.

Отметим, что процесс смены гимна инициировал вице-спикер от блока <Мой шаг> Ален Симонян, однако, получить комментарий от него не удалось по состоянию здоровья последнего. Меж тем, ликвидированное Министерство Диаспоры инициировало процесс опроса по данному вопросу в зарубежных армянских общинах.